1. Lig’in 17. haftasında Bursaspor deplasmanda Ümraniyespor'a 4-1 mağlup oldu. Ümraniye adına gollerin birisini İzmitli yıldız futbolcu Kartal Kayra Yılmaz kaydetti. Bursa ekibinin golünü ise Gölcükspor’dan Fenerbahçe’ye transfer olan ve Bursaspor’a kiralanan İsmail Yüksek attı.
17 Ara 2021 - 11:55- Spor Güncelleme: 17 Ara 2021 - 11:56
Bursaspor ağır yaralı “4-1”
1. Lig’in 17. haftasında Bursaspor deplasmanda Ümraniyespor'a 4-1 mağlup oldu. Ümraniye adına gollerin birisini İzmitli yıldız futbolcu Kartal Kayra Y...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.