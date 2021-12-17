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17 Ara 2021 - 11:55- Spor G: 17 Ara 2021 - 11:56

Bursaspor ağır yaralı “4-1”

1. Lig’in 17. haftasında Bursaspor deplasmanda Ümraniyespor'a 4-1 mağlup oldu. Ümraniye adına gollerin birisini İzmitli yıldız futbolcu Kartal Kayra Y...
Bursaspor ağır yaralı “4-1” mask

1. Lig’in 17. haftasında Bursaspor deplasmanda Ümraniyespor'a 4-1 mağlup oldu. Ümraniye adına gollerin birisini İzmitli yıldız futbolcu Kartal Kayra Yılmaz kaydetti. Bursa ekibinin golünü ise Gölcükspor’dan Fenerbahçe’ye transfer olan ve Bursaspor’a kiralanan İsmail Yüksek attı.

17 Ara 2021 - 11:55 - Spor

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