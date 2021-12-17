1. Lig’in 17. haftasında Adanaspor sahasında İstanbulspor’u konuk etti. İlk yarısı golsüz sona eren maçı Adanaspor 61. dakikada Donkor’un golü ile 1-0 kazandı ve puanını 23’e çıkardı. İstanbulspor ise 23 puanda kaldı.
17 Ara 2021 - 11:55- Spor Güncelleme: 17 Ara 2021 - 11:57
Adana’da Donkor attı, galibiyet geldi “1-0”
1. Lig’in 17. haftasında Adanaspor sahasında İstanbulspor’u konuk etti. İlk yarısı golsüz sona eren maçı Adanaspor 61. dakikada Donkor’un golü ile 1-0...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.