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17 Ara 2021 - 11:55- Spor G: 17 Ara 2021 - 11:57

Adana’da Donkor attı, galibiyet geldi “1-0”

1. Lig’in 17. haftasında Adanaspor sahasında İstanbulspor’u konuk etti. İlk yarısı golsüz sona eren maçı Adanaspor 61. dakikada Donkor’un golü ile 1-0...
Adana’da Donkor attı, galibiyet geldi “1-0” mask

1. Lig’in 17. haftasında Adanaspor sahasında İstanbulspor’u konuk etti. İlk yarısı golsüz sona eren maçı Adanaspor 61. dakikada Donkor’un golü ile 1-0 kazandı ve puanını 23’e çıkardı. İstanbulspor ise 23 puanda kaldı.

17 Ara 2021 - 11:55 - Spor

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