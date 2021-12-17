Adana’da Donkor attı, galibiyet geldi “1-0”

1. Lig’in 17. haftasında Adanaspor sahasında İstanbulspor’u konuk etti. İlk yarısı golsüz sona eren maçı Adanaspor 61. dakikada Donkor’un golü ile 1-0 kazandı ve puanını 23’e çıkardı. İstanbulspor ise 23 puanda kaldı.