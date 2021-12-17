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17 Ara 2021 - 11:56- Spor G: 17 Ara 2021 - 11:58

Hisareynspor ikinci yarıda coştu! “5-0”

1. Amatör Lig’in en çekişmeli ve renkli grubu olarak adlandırılan B Grubu’nda 7. hafta oynanan iki maçla sona erdi. Lider Hisareynspor ilk yarısı 0-0...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Hisareynspor ikinci yarıda coştu! “5-0” mask

1. Amatör Lig’in en çekişmeli ve renkli grubu olarak adlandırılan B Grubu’nda 7. hafta oynanan iki maçla sona erdi. Lider Hisareynspor ilk yarısı 0-0 sona eren maçta Çubuklu Balaspor’u 5-0 mağlup etti ve 7 maç sonunda puanını 17’ye çıkardı. Yeniyalı Barbaros ise Seka Doğan’ı 2-1 ile geçti.

 

YUSUF ŞOV DEVAM ETTİ

Renktaşların, Hisareyn ile Çubuklu Bala mücadelesinde Hisareyn adına galibiyeti getiren golleri 57 ve 87’de Yusuf Başoğlu, 58’de Tunahan, 64’te Kaan ve 78. dakikada da Gökhan kaydetti. Hisareynspor’un genç ve başarılı teknik sorumlusu Aykut Balta ilk yarıda iki takımın da gol kaçırma yarışına girdiğini, ikinci yarıda ise galibiyete ulaştıklarını belirterek futbolcularını kutladı. Hisareynspor 8. maçında Kandıra Gençlerbirliği ile deplasmanda çok zorlu bir maça çıkacak. Çubuklu Balaspor ise grubun güçlü takımlarından Yeniyalı Barbarosspor’u konuk edecek.

17 Ara 2021 - 11:56 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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