Yeniyalı Barbaros koptu geliyor! “2-1”

1. Amatör Lig B Grubu’nda Yeniyalı Barbaros ile Seka Doğanspor, Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz sona eren maçı 2-1’lik skorla kazanan Yeniyalı Barbaros çok kritik bir 3 puan daha hanesine yazdırdı.

FATİH GÜLER AVLADI

Sezona istediği gibi başlayamayan ancak biri hükmen olmak üzere son 5 maçta 11 puan kazanan Yeniyalı Barbarosspor’da galibiyeti getiren golleri Fatih Güler ve Ferdi Gülaslan kaybetti. Maçın 65. dakikasında Sinan Çalık’ın kafa pasına topu önünde bulan Fatih Güler kalecinin üzerinden topu şık bir şekilde aşırttı ve ağları buldu. “1-0”

AYAZ PAS, FERDİ GOL

5 dakika sonra ise bu kez Murat Ayaz’ın pasında Ferdi Gülaslan kalecinin yanından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. “2-0” Bitime 5 dakika kala Seka Doğan farkı 1’e indirse de kalan sürede beraberliği bulacak golü bulamadı. İki takım da maçı 10’ar kişi ile tamamlarken, Yeniyalı Barbaros puanın 12’ye çıkardı, ikinci sıradaki Seka Doğan ise 13 puanda kaldı.

ZOR ŞARTLARA RAĞMEN

Yavuzspor’un Derince 60 Evler’de tesisini kiralayan, fırtınadan ötürü hasar gören Esentepe Stadı’nda sağlıksız antrenman yapan ve iç saha maçlarını ise farklı statlarda oynamak zorunda kalan Harun Kayraldağ’ın talebeleri bir sonraki maçını yarın Çubuklu Balaspor ile Cephanelik Stadı’nda oynanacak ve kritik mücadele saat 15.00’te başlayacak. Seka Doğan ise ligden ihraç edilen Denizliköyü karşısında hükmen galip gelecek.