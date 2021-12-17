Bayram Olgun da Iğdır’a gidiyor!

3. Lig 2. Grup’ta tabiri caizse gemileri yakan ve akıl almaz paralarla kadro kuran Iğdır FK geride bıraktığımız sezon Kocaelispor’un 1. Lig’e yükselmesinde çok önemli bir pay sahibi olan kaleci Bayram Olgun’u da bünyesine katmaya hazırlanıyor. Yeni sezonda Afjet Afyon takımının kalesini koruyan Bayram’ın Iğdır ekibine gitmeye sıcak baktığı ifade edildi. Bayram’ın Iğdır ekibine transferinin ardından Afyon temsilcisine 200 bin lira bonservis ücreti ödenecek ve Bayram da kalan alacaklarını kulüpte bırakacak.