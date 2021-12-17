Derincespor 3 attı, 3 aldı! “3-1”

Süper Amatör Lig B Grubu’nda 8. haftanın son maçında Derincespor ile Başiskele Damlarspor, Derince Stadı’nda karşı karşıya geldi. Çekişmeli ve tempolu geçen maçı Derincespor 3-1 kazandı ve puanını 17’ye çıkararak haftayı dördüncü sırada tamamladı.
LİGE HEYECAN GELDİ
B Grubu’ndaki diğer maçlarda Köseköy Ateşspor lider Tayfunspor’u Ömürhan’ın golü ile 1-0 mağlup etti. İhsaniyespor, Derince Yavuzspor’u 2-0 devirdi ve puanını 8’e çıkardı. Başaranspor ile Arslanbey Organize Sanayi 2-2 berabere kalırken son sıradaki Başaran ilk puanına 8. hafta sonunda kavuştu. Bağdatspor, Derince’de oynadığı maçta Diliskelesi’ne 1-0 mağlup oldu ve 13 puanda kaldı, Diliskelesi ise puanını 12’ye çıkardı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.