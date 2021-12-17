Derincespor 3 attı, 3 aldı! “3-1”

Süper Amatör Lig B Grubu’nda 8. haftanın son maçında Derincespor ile Başiskele Damlarspor, Derince Stadı’nda karşı karşıya geldi. Çekişmeli ve tempolu geçen maçı Derincespor 3-1 kazandı ve puanını 17’ye çıkararak haftayı dördüncü sırada tamamladı.

LİGE HEYECAN GELDİ

B Grubu’ndaki diğer maçlarda Köseköy Ateşspor lider Tayfunspor’u Ömürhan’ın golü ile 1-0 mağlup etti. İhsaniyespor, Derince Yavuzspor’u 2-0 devirdi ve puanını 8’e çıkardı. Başaranspor ile Arslanbey Organize Sanayi 2-2 berabere kalırken son sıradaki Başaran ilk puanına 8. hafta sonunda kavuştu. Bağdatspor, Derince’de oynadığı maçta Diliskelesi’ne 1-0 mağlup oldu ve 13 puanda kaldı, Diliskelesi ise puanını 12’ye çıkardı.