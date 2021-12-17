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17 Ara 2021 - 11:59- Spor G: 17 Ara 2021 - 12:00

Uzuntarla’dan çok kritik galibiyet “3-1”

1. Amatör Lig B Grubu’nda Uzuntarla Belediyespor ile Gebze Yavuz Selimspor, Şehit Astsubay Çavuş Fatih Karagöz Stadı’nda karşı karşıya geldi. Şiddetle...
Uzuntarla’dan çok kritik galibiyet “3-1” mask

1. Amatör Lig B Grubu’nda Uzuntarla Belediyespor ile Gebze Yavuz Selimspor, Şehit Astsubay Çavuş Fatih Karagöz Stadı’nda karşı karşıya geldi. Şiddetle puana ihtiyacı olan iki takım arasındaki maçı Uzuntarla Belediyespor kazandı ve 8 maç sonunda puanını 9’a çıkardı. Konuk ekip Yavuz Selim ise 7 maç sonunda 10 puanda kaldı.

 

17 Ara 2021 - 11:59 - Spor

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