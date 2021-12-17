Uzuntarla’dan çok kritik galibiyet “3-1”

1. Amatör Lig B Grubu’nda Uzuntarla Belediyespor ile Gebze Yavuz Selimspor, Şehit Astsubay Çavuş Fatih Karagöz Stadı’nda karşı karşıya geldi. Şiddetle puana ihtiyacı olan iki takım arasındaki maçı Uzuntarla Belediyespor kazandı ve 8 maç sonunda puanını 9’a çıkardı. Konuk ekip Yavuz Selim ise 7 maç sonunda 10 puanda kaldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.