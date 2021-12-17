Sizi bu hale düşürenler utansın!

2022-23 UEFA Uluslar Ligi'nde lig aşamasının kura çekimi, UEFA'nın Nyon'daki merkezinde yapıldı. Türkiye C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile eşleşti. A Millî Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde 2-14 Haziran 2022 tarihleri arasında dört, 22-27 Eylül 2022 tarihleri arasında ise iki karşılaşma oynanacak.A Ligi'nde yer alan dört grup birincisi takım, Haziran 2023'te oynanacak final turnuvasında mücadele edecek. B, C ve D liglerinde gruplarını birinci tamamlayan takımlar, bir üst lige terfi edecek.

A LİGİ

1. GRUP

Fransa

Danimarka

Hırvatistan

Avusturya

2. GRUP

İspanya

Portekiz

İsviçre

Çekya

3. GRUP

İtalya

Almanya

İngiltere

Macaristan

4. GRUP

Belçika

Hollanda

Polonya

Galler

B LİGİ

1. GRUP

Ukrayna

İskoçya

İrlanda

Ermenistan

2. GRUP

İzlanda

Rusya

İsrail

Arnavutluk

3. GRUP

Bosna Hersek

Finlandiya

Romanya

Karadağ

4. GRUP

İsveç

Norveç

Sırbistan

Slovenya

C LİGİ

1. GRUP

Türkiye

Lüksemburg

Litvanya

Faroe Adaları

2. GRUP

Kuzey İrlanda

Yunanistan

Kosova

Kıbrıs Rum Kesimi – Estonya

3. GRUP

Slovakya

Belarus

Azerbaycan

Kazakistan-Moldova

4. GRUP

Bulgaristan

Kuzey Makedonya

Gürcistan

Cebelitarık

D LİGİ

1. GRUP

Lihtenştayn

Andorra

Kazakistan

Moldova

Letonya

2. GRUP

San Marino

Kıbrıs Rum Kesimi

Estonya

Malta