Sizi bu hale düşürenler utansın!

2022-23 UEFA Uluslar Ligi'nde lig aşamasının kura çekimi, UEFA'nın Nyon'daki merkezinde yapıldı. Türkiye C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile eşleşti. A Millî Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde 2-14 Haziran 2022 tarihleri arasında dört, 22-27 Eylül 2022 tarihleri arasında ise iki karşılaşma oynanacak.A Ligi'nde yer alan dört grup birincisi takım, Haziran 2023'te oynanacak final turnuvasında mücadele edecek. B, C ve D liglerinde gruplarını birinci tamamlayan takımlar, bir üst lige terfi edecek.
A LİGİ
1. GRUP
Fransa
Danimarka
Hırvatistan
Avusturya
2. GRUP
İspanya
Portekiz
İsviçre
Çekya
3. GRUP
İtalya
Almanya
İngiltere
Macaristan
4. GRUP
Belçika
Hollanda
Polonya
Galler
B LİGİ
1. GRUP
Ukrayna
İskoçya
İrlanda
Ermenistan
2. GRUP
İzlanda
Rusya
İsrail
Arnavutluk
3. GRUP
Bosna Hersek
Finlandiya
Romanya
Karadağ
4. GRUP
İsveç
Norveç
Sırbistan
Slovenya
C LİGİ
1. GRUP
Türkiye
Lüksemburg
Litvanya
Faroe Adaları
2. GRUP
Kuzey İrlanda
Yunanistan
Kosova
Kıbrıs Rum Kesimi – Estonya
3. GRUP
Slovakya
Belarus
Azerbaycan
Kazakistan-Moldova
4. GRUP
Bulgaristan
Kuzey Makedonya
Gürcistan
Cebelitarık
D LİGİ
1. GRUP
Lihtenştayn
Andorra
Kazakistan
Moldova
Letonya
2. GRUP
San Marino
Kıbrıs Rum Kesimi
Estonya
Malta
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.