Reklamı Kapat
17 Ara 2021 - 12:00- Spor G: 17 Ara 2021 - 12:02

Sizi bu hale düşürenler utansın!

2022-23 UEFA Uluslar Ligi'nde lig aşamasının kura çekimi, UEFA'nın Nyon'daki merkezinde yapıldı. Türkiye C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg, Litvanya ve Far...
Sizi bu hale düşürenler utansın! mask

2022-23 UEFA Uluslar Ligi'nde lig aşamasının kura çekimi, UEFA'nın Nyon'daki merkezinde yapıldı. Türkiye C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile eşleşti. A Millî Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde 2-14 Haziran 2022 tarihleri arasında dört, 22-27 Eylül 2022 tarihleri arasında ise iki karşılaşma oynanacak.A Ligi'nde yer alan dört grup birincisi takım, Haziran 2023'te oynanacak final turnuvasında mücadele edecek. B, C ve D liglerinde gruplarını birinci tamamlayan takımlar, bir üst lige terfi edecek.

A LİGİ

 

1. GRUP

Fransa

Danimarka

Hırvatistan

Avusturya

 

2. GRUP

İspanya

Portekiz

İsviçre

Çekya

 

3. GRUP

İtalya

Almanya

İngiltere

Macaristan

 

4. GRUP

Belçika

Hollanda

Polonya

Galler

 

 

B LİGİ

 

1. GRUP

Ukrayna

İskoçya

İrlanda

Ermenistan

 

2. GRUP

İzlanda

Rusya

İsrail

Arnavutluk

 

3. GRUP

Bosna Hersek

Finlandiya

Romanya

Karadağ

 

4. GRUP

İsveç

Norveç

Sırbistan

Slovenya

 

 

C LİGİ

 

1. GRUP

Türkiye

Lüksemburg

Litvanya

Faroe Adaları

 

2. GRUP

Kuzey İrlanda

Yunanistan

Kosova

Kıbrıs Rum Kesimi – Estonya

 

3. GRUP

Slovakya

Belarus

Azerbaycan

Kazakistan-Moldova

 

4. GRUP

Bulgaristan

Kuzey Makedonya

Gürcistan

Cebelitarık

 

D LİGİ

 

1. GRUP

Lihtenştayn

Andorra

Kazakistan

Moldova

Letonya

 

2. GRUP

San Marino

Kıbrıs Rum Kesimi

Estonya

Malta

17 Ara 2021 - 12:00 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.543.337 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Sizi bu hale düşürenler utansın! mask
Sizi bu hale düşürenler utansın!
Uzuntarla’dan çok kritik galibiyet “3-1” mask
Uzuntarla’dan çok kritik galibiyet “3-1”
1. Lig’e de VAR geliyor! mask
1. Lig’e de VAR geliyor!
Bayram Olgun da Iğdır’a gidiyor! mask
Bayram Olgun da Iğdır’a gidiyor!
Derincespor 3 attı, 3 aldı! “3-1” mask
Derincespor 3 attı, 3 aldı! “3-1”
Yeniyalı Barbaros koptu geliyor! “2-1” mask
Yeniyalı Barbaros koptu geliyor! “2-1”
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL