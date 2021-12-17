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17 Ara 2021 - 12:01- Spor G: 17 Ara 2021 - 12:03

Kırkpınar ve Ağa’ belgeselinin galası yapıldı

Ata sporu güreşin ele alındığı ‘Kıkpınar ve Ağa’ belgeselinin galası yapıldı. Galaya, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de başpehliva...
Kırkpınar ve Ağa’ belgeselinin galası yapıldı mask

Ata sporu güreşin ele alındığı ‘Kıkpınar ve Ağa’ belgeselinin galası yapıldı. Galaya, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de başpehlivanlarla birlikte katıldı. Körfezli Kırkpınar ağası Seyfettin Selim galaya ev sahipliği yaptı

 

SELİM EVSAHİPLİĞİ YAPTI

Kırkpınar Ağası Körfezli İş İnsanı Seyfettin Selim'in ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen 'Kırkpınar ve Ağa' isimli belgesel filmi galasına belediye başkanları, pehlivanlar, güreş camiasından isimler, sporcu ve sanatçılar katıldı. Çekimleri; Edirne, Antalya ve Bursa’da gerçekleştirilen “Kırkpınar ve Ağa” adlı belgesel ilgiyle izlendi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de Antalyalı başpehlivanlarla galada yer aldı.

 

“ATA SPORU HEPİMİZ İÇİN ÖNEMLİ”

Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği yönetiminde de görev alan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek gecede bir konuşma yaptı. “Ata sporu hepimiz için önemli” diyen Başkan Böcek, “Güreşin kurumsal anlamda daha da gelişmesi için belediye başkanı arkadaşlarımızla, ağalarımızla, pehlivanlarımızla, cazgırlarımızla kısacası herkesin katkılarıyla çalışıyoruz” dedi.

 

“ATA SPORUNA DESTEĞE DEVAM”

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 13 başpehlivan, 7 başaltı olmak üzere çeşitli boylarda 133 güreşçisi olduğunu söyleyen Başkan Böcek, bunun yanında çok sayıda öğrenci ve 47 de kadın güreşçiyi bünyesinde barındırdığını belirtti. Antalya Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri’nin Kırkpınar’dan bile eski olduğunu ifade eden Başkan Muhittin Böcek, “Bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla ata sporumuza destek olmaya, sporumuz için çalışmaya devam edeceğiz. Her zaman İsmail Balaban’lar, Orhan Okulu’lar yetiştireceğiz” diye konuştu.

# Kadın

17 Ara 2021 - 12:01 - Spor

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