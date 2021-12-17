Darıca Neşet Yalçın Necip Fazıl’ı yendi   59-48

Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı Okul Sporları Basketbol Genç Erkek Şampiyonası tüm hızıyla sürüyor. Ligin iddialı takımlarından Darıca Neşet Yalçın Anadolu Lisesi, Derince Necip Fazıl Anadolu Lisesi’ni yenerken zorlandı. Maç son ana kadar heyecan içerisinde geçerken, son ataklarla Darıca ekibi, rakibini 59-48 mağlup etti.