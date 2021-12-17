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17 Ara 2021 - 12:03- Spor G: 17 Ara 2021 - 12:05

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde heyecan dev derbi ile başlıyor      

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde heyecan bugünkü dev derbi ile başlıyor  

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde heyecan dev derbi ile başlıyor       mask

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde 2021-22 sezonu bugün oynanacak karşılaşmalarla başlıyor. Ligde ilk hafta Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbi mücadelesine sahne olacak. 2021-22 sezonunda aralarında Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un da olduğu 24 takımın şampiyonluk mücadelesi vereceği ligde Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Sonucu merakla beklenen maç 15.00’te başlayacak. Normal sezonu 12’şer takımdan oluşacak 2 grupta çift devreli lig usulü şeklinde oynanacak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde, ilk hafta mücadeleleri bugün ve yarın oynanacak. Sezonu ilk hafta programı şöyle…

 

 

A GRUBU

18 ARALIK

12.00 1207 Antalyaspor - K.Ereğli Bel.

13.00 Ankara BB Fomget - Kireçburnu

13:00 Altay - Fatih Vatanspor

13.00 Kocaeli Kadın FK - Ataşehir B.

15.00 Beşiktaş Vodafone - Fenerbahçe

 

19 ARALIK

12.00 Amed Sportif Faal. - A.Hatay

 

B GRUBU

18 ARALIK

12.00 İlkadım Yabancılar Pazarı - Dudullu

13.00 Fatih K.Gümrük - Çaykur Rizespor

 

18 ARALIK

12.00 Hakkarigücü - Kayseri Kadın FK

12.00 Galatasaray - DG Sivasspor

13.00 Adana İdman Yurdu - Trabzon

13.00 Konak Belediyespor - ALG Spor

 

# Kadın

17 Ara 2021 - 12:03 - Spor

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