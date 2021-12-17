Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde heyecan dev derbi ile başlıyor      

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde 2021-22 sezonu bugün oynanacak karşılaşmalarla başlıyor. Ligde ilk hafta Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbi mücadelesine sahne olacak. 2021-22 sezonunda aralarında Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un da olduğu 24 takımın şampiyonluk mücadelesi vereceği ligde Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Sonucu merakla beklenen maç 15.00’te başlayacak. Normal sezonu 12’şer takımdan oluşacak 2 grupta çift devreli lig usulü şeklinde oynanacak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde, ilk hafta mücadeleleri bugün ve yarın oynanacak. Sezonu ilk hafta programı şöyle…
A GRUBU
18 ARALIK
12.00 1207 Antalyaspor - K.Ereğli Bel.
13.00 Ankara BB Fomget - Kireçburnu
13:00 Altay - Fatih Vatanspor
13.00 Kocaeli Kadın FK - Ataşehir B.
15.00 Beşiktaş Vodafone - Fenerbahçe
19 ARALIK
12.00 Amed Sportif Faal. - A.Hatay
B GRUBU
18 ARALIK
12.00 İlkadım Yabancılar Pazarı - Dudullu
13.00 Fatih K.Gümrük - Çaykur Rizespor
18 ARALIK
12.00 Hakkarigücü - Kayseri Kadın FK
12.00 Galatasaray - DG Sivasspor
13.00 Adana İdman Yurdu - Trabzon
13.00 Konak Belediyespor - ALG Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.