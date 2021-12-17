Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi Fırat Aydınus’un  

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide Fırat Aydınus düdük çalacak. Yarın Ülker Stadı’nda oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Fırat Aydınus görev yapacak. Aydınus’un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak. Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında oynanacak maçlar ve düdük çalacak hakemler şu şekilde…
DÜN:
20.00 GZT Giresun - Altay: T.Kaan Numan
18 ARALIK CUMARTESİ (BUGÜN):
13.30 Kasımpaşa – D. G.Sivas: Ali Şansalan
16.00 Trabzon - Hatay: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Konyaspor - Antalya: Arda Kardeşler
19.00 A.Alanya – A. Demir: Hüseyin Göçek
19.00 G.Saray - Başakşehir: Zorbay Küçük
19 Aralık Pazar (Yarın):
13.30 Çaykur Rize – Y.Malatya: H.Umut Meler
16.00 Göztepe - F.K.Gümrük: Volkan Bayarslan
16.00 Kayseri - Gaziantep FK: Erkan Özdamar
19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş: Fırat Aydınus
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.