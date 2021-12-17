Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi Fırat Aydınus’un  

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide Fırat Aydınus düdük çalacak. Yarın Ülker Stadı’nda oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Fırat Aydınus görev yapacak. Aydınus’un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak. Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında oynanacak maçlar ve düdük çalacak hakemler şu şekilde…

DÜN:

20.00 GZT Giresun - Altay: T.Kaan Numan

18 ARALIK CUMARTESİ (BUGÜN):

13.30 Kasımpaşa – D. G.Sivas: Ali Şansalan

16.00 Trabzon - Hatay: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Konyaspor - Antalya: Arda Kardeşler

19.00 A.Alanya – A. Demir: Hüseyin Göçek

19.00 G.Saray - Başakşehir: Zorbay Küçük

19 Aralık Pazar (Yarın):

13.30 Çaykur Rize – Y.Malatya: H.Umut Meler

16.00 Göztepe - F.K.Gümrük: Volkan Bayarslan

16.00 Kayseri - Gaziantep FK: Erkan Özdamar

19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş: Fırat Aydınus