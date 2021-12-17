MHP İl Başkanı Kurt, şoförleri ziyaret etti

İzmit’te faaliyet gösteren S.S. 6 Nolu Şehiriçi Dolmuş ve Taksiciler Kooperatifi’nin Cumhuriyet Parkı karşısındaki bürosunu ziyaret eden MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt ve ekibi, iade-i ziyarette bulunduklarını belirterek, sorunları dikkate not etti. Ziyarette Kurt’un yanı sıra MHP İl Başkan Yardımcısı Enes Emengen ve Alper Kocaoğlu, Teşkilat Başkan Yardımcısı Hüseyin Koşan, Yerel Yönetim Başkan Yardımcısı Yasin Dükmen de yer aldı. Kooperatif Başkanı Timurçin Sevilmiş, “Bu ziyaret bizi ziyadesiyle memnun etti. Sorunlarımız ve sıkıntılarımız konusunda yakından alakadar olduklarını görmek moral verdi, hepimizi daha da mutlu etti. Başarılarının devamını diliyoruz” dedi.