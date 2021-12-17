İzmit’te faaliyet gösteren S.S. 6 Nolu Şehiriçi Dolmuş ve Taksiciler Kooperatifi’nin Cumhuriyet Parkı karşısındaki bürosunu ziyaret eden MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt ve ekibi, iade-i ziyarette bulunduklarını belirterek, sorunları dikkate not etti. Ziyarette Kurt’un yanı sıra MHP İl Başkan Yardımcısı Enes Emengen ve Alper Kocaoğlu, Teşkilat Başkan Yardımcısı Hüseyin Koşan, Yerel Yönetim Başkan Yardımcısı Yasin Dükmen de yer aldı. Kooperatif Başkanı Timurçin Sevilmiş, “Bu ziyaret bizi ziyadesiyle memnun etti. Sorunlarımız ve sıkıntılarımız konusunda yakından alakadar olduklarını görmek moral verdi, hepimizi daha da mutlu etti. Başarılarının devamını diliyoruz” dedi.
17 Ara 2021 - 15:11- Siyaset Güncelleme: 17 Ara 2021 - 15:12
MHP İl Başkanı Kurt, şoförleri ziyaret etti
S.S. 6 Nolu Şehiriçi Dolmuş ve Taksiciler Kooperatifi’ni ziyaret eden Kocaeli MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt ve il yönetim kurulu üyeleri, fikir alışverişinde bulundu
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.