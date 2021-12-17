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17 Ara 2021 - 15:11- Siyaset G: 17 Ara 2021 - 15:13

MHP Dilovası’ndan Şayir’e iade-i ziyaret

MHP Dilovası İlçe Başkanı Ali Demiray ve beraberindeki ilçe yöneticileri, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’e iade-i ziyarette bulundular

MHP Dilovası’ndan Şayir’e iade-i ziyaret mask

MHP Dilovası İlçe Başkanı Ali Demiray ve yönetiminin ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getiren Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, çalışmalar hakkında konuklarına bilgiler verirken yaptığı açıklamada, “MHP kadrolarının desteği ile ilçemiz her geçen gün daha güzel bir kent olma yolunda büyük mesafe kat ediyor. Çıktığımız bu yolda, üzerimize düşeni yapmaya ve halkımızdan aldığımız emaneti en iyi şekilde hizmete dönüştürmeye devam edeceğiz. Bu yolda her daim halkımızın karşısına alnımızın akıyla çıkacak ve hesap vereceğiz” dedi. Misafirperverliğinden dolayı Başkan Şayir’e teşekkür eden Demiray ise, “Cumhur İttifakı’nın Belediye Başkanı bizim ortak değerimizdir. Sonuna kadar kendilerine sahip çıkacağız ve destek olacağız” şeklinde konuştu.
# Dilovası

17 Ara 2021 - 15:11 - Siyaset

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