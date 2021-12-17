MHP Dilovası’ndan Şayir’e iade-i ziyaret

MHP Dilovası İlçe Başkanı Ali Demiray ve yönetiminin ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getiren Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, çalışmalar hakkında konuklarına bilgiler verirken yaptığı açıklamada, “MHP kadrolarının desteği ile ilçemiz her geçen gün daha güzel bir kent olma yolunda büyük mesafe kat ediyor. Çıktığımız bu yolda, üzerimize düşeni yapmaya ve halkımızdan aldığımız emaneti en iyi şekilde hizmete dönüştürmeye devam edeceğiz. Bu yolda her daim halkımızın karşısına alnımızın akıyla çıkacak ve hesap vereceğiz” dedi. Misafirperverliğinden dolayı Başkan Şayir’e teşekkür eden Demiray ise, “Cumhur İttifakı’nın Belediye Başkanı bizim ortak değerimizdir. Sonuna kadar kendilerine sahip çıkacağız ve destek olacağız” şeklinde konuştu.
# Dilovası
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.