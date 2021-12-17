İş sağlığı ve güvenliği konusunda personelini periyodik olarak yıl boyunca verdiği hizmet içi eğitimlerle bilinçlendiren Başiskele Belediyesi, belediye ana hizmet binasında çalışan personele “Yüksekte Çalışma Eğitimi” verdi. Başiskele Belediyesi Meclis Salonu’nda İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Ayşe Saral tarafından verilen eğitimlere yaklaşık 30 personel katıldı. Eğitimde yükseklik ile ilgili tanımlar, yüksekte çalışmanın kuralları, düşmeye neden olan faktörler, düşmenin nedenleri, yüksekte çalışmada oluşabilecek riskler, yüksekte çalışmada risklerden korunma yöntemleri, alınması gereken önlemler ile yüksekte çalışmada kullanılacak teknik malzeme ve kişisel koruyucular hakkında teorik bilgiler verildi. Eğitimin ardından personel sınava tabi tutuldu.
17 Ara 2021 - 15:12- Gündem Güncelleme: 17 Ara 2021 - 15:13
Başiskele Belediyesi personeline yüksekte çalışma eğitimi
Başiskele Belediyesi, personeline yönelik iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitimlerini sürdürürken son olarak “Yüksekte Çalışma Eğitimi” verdi
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.