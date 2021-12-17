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17 Ara 2021 - 15:12- Eğitim G: 17 Ara 2021 - 15:14

KOÜ’de “Carbon Girişimcilik ve Sektörel Trendler” konuşuldu  

Kocaeli Üniversitesi Teknopark A.Ş. ve Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. işbirliği ile yürütülen program kapsamında akademisyenler ile öğrenciler "Carbon Girişimcilik Programı ve Sektörel Trendler" adlı toplantıda bilgilendirildi  

KOÜ’de “Carbon Girişimcilik ve Sektörel Trendler” konuşuldu   mask

Kocaeli Üniversitesi Teknopark A.Ş. ve Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. işbirliği ile yürütülen CARBON Girişimcilik Programı kapsamında, akademisyenler ile öğrencilere yönelik "Carbon Girişimcilik Programı ve Sektörel Trendler" adlı bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Mühendislik Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Fığlalı, KOÜ Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Oğuzhan Urhan, KOÜ Teknoloji Transfer Ofisi Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İsmet Tıkız, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

 

“AMAÇ GİRİŞİMCİ ADAYLARA DESTEK OLMAK”

Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Fığlalı, araştırma üniversitesi olma yolunda faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdüren üniversitenin pek çok sıralama endeksinde yerini her geçen yıl yükselttiğini belirtti. Yenilikçi fikirlere sahip girişimci adaylarına destek olmak amacıyla Carbon Girişimcilik Programı'nı hayata geçirdiklerini ifade eden Prof. Dr. Fığlalı, "İşbirliği çerçevesinde hayata geçirilen program ile birlikte katma değeri yüksek, ileri teknoloji ve inovatif girişimlerin ülkemize ve dünyaya kazandırılması amaçlanmaktadır" dedi. 

 

“FİKİRLERİNİZLE BAŞVURU YAPIN”

Geçmiş dönemde bugünkü kadar imkanların fazla olmadığını söyleyen Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Oğuzhan Urhan, "Bu tür programlar girişimci olma yolunda siz öğrencilerimize yön gösterme açısından oldukça kıymetli. Bu programın çıktısı olarak güçlü firmaların ortaya çıkacağına inanıyorum. Projeye başvurular halen devam ediyor. Fikirleriniz ile projeye başvuru yapın" çağrısında bulundu. Teknoloji Transfer Ofisi Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İsmet Tıkız ise, günümüz dünyasında en değerli şeyin bilgi ve fikir olduğuna vurgu yaptı.

17 Ara 2021 - 15:12 - Eğitim

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