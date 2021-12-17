Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli iştiraklerinden biri olan UlaşımPark A.Ş.’de genel müdür olarak göreve başlayan Serhan Çatal’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Çatal’a yeni görevinde başarılar diledi. Başkan Özlü ziyaret ile ilgili sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, “Kurucu Genel Müdürü olduğum ve evladım gibi gördüğüm UlaşımPark A.Ş.'yi ziyaret ederek Genel Müdür olarak atanan Serhan Çatal kardeşime yeni görevinde başarılar diledim” açıklamasında bulundu.
17 Ara 2021 - 15:13- Gündem Güncelleme: 17 Ara 2021 - 15:15
Özlü, Serhan Çatal’a ‘hayırlı olsun’a gitti
Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan ve kendisinin Kurucu Genel Müdürü olduğu UlaşımPark A.Ş.'nin yeni Genel Müdürü Serhan Çatal’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.