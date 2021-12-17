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17 Ara 2021 - 15:13- Gündem G: 17 Ara 2021 - 15:15

Özlü, Serhan Çatal’a ‘hayırlı olsun’a gitti

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan ve kendisinin Kurucu Genel Müdürü olduğu UlaşımPark A.Ş.'nin yeni Genel Müdürü Serhan Çatal’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi

Özlü, Serhan Çatal’a ‘hayırlı olsun’a gitti mask

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli iştiraklerinden biri olan UlaşımPark A.Ş.’de genel müdür olarak göreve başlayan Serhan Çatal’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Çatal’a yeni görevinde başarılar diledi. Başkan Özlü ziyaret ile ilgili sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, “Kurucu Genel Müdürü olduğum ve evladım gibi gördüğüm UlaşımPark A.Ş.'yi ziyaret ederek Genel Müdür olarak atanan Serhan Çatal kardeşime yeni görevinde başarılar diledim” açıklamasında bulundu.
# Başiskele
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17 Ara 2021 - 15:13 - Gündem

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