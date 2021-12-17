AKP Darıca, esnaf ve haneleri gezdi

AKP Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay, ilçe yöneticileri ile Darıca'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Darıca'nın çeşitli bölgelerinde bulunan esnafları işyerlerinde ziyaret eden Başkan Acay, vatandaşlarla da sohbet etti. Esnaflara hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyen heyet; talep, öneri ve istekleri dinledi. Saha çalışmaları için sokakta olan, vatandaşın her zaman yanında olduklarını ifade eden Başkan Acay, daha sonra ilçe genelindeki farklı mahallelerde belirlenen program dahilinde evlere giderek hasta ve taziye ziyaretlerinde bulundu.