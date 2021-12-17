AKP Darıca, esnaf ve haneleri gezdi

AKP Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay, ilçe yöneticileri ile Darıca'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Darıca'nın çeşitli bölgelerinde bulunan esnafları işyerlerinde ziyaret eden Başkan Acay, vatandaşlarla da sohbet etti. Esnaflara hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyen heyet; talep, öneri ve istekleri dinledi. Saha çalışmaları için sokakta olan, vatandaşın her zaman yanında olduklarını ifade eden Başkan Acay, daha sonra ilçe genelindeki farklı mahallelerde belirlenen program dahilinde evlere giderek hasta ve taziye ziyaretlerinde bulundu.
# Darıca
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.