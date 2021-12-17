Yeniden Refah Derince, Yavuz Sultan esnafını dinledi

Yeniden Refah Partisi Derince İlçe Teşkilatı ve Yavuz Sultan Mahallesi yönetimi, İlçe Başkanı Yakup Güzeltepe önderliğinde mahallede esnaf ziyareti gerçekleştirdiler. İlçe Başkanı Güzeltepe “Esnaflarımızın, bizleri bağırlarına basarak samimi bir şekilde karşılaması, göstermiş oldukları ilgi ve alaka bizleri son derece mutlu etti. Yağmur, çamur demeden esnaf ziyareti gerçekleştiren kıymetli dava arkadaşlarıma, samimî ve gayretli çalışmalarından dolayı teşkilatım adına ayrı ayrı canı gönülden teşekkür ediyorum. Sefer bizden, zafer Allah’tandır” ifadelerine yer verdi.