Cihan: Ailemizin kıymetini bilelim    

Kültürel etkinlikler ve konferanslar kapsamında ‘Aileler Buluşuyor, Huzuru Konuşuyor’ projesinin hayata geçtiği Derince’de etkinlikler devam ediyor. Derince Belediyesi ve Derince İlçe Müftülüğü’nün birlikte düzenledikleri programlar kapsamında bu kez Kocaeli İl Müftüsü Sinan Cihan ilçe halkı ile buluştu. Yenikent Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansı Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, Derince İlçe Müftüsü Mecit Amil, muhtarlar ve vatandaşlar ilgiyle takip etti.

Esentepe Camii İmam Hatibi Bilal Gül'ün Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdiği ardından Cımbızlar Camii İmam Hatibi İshak Kacır’ın ilahi dinletisinde bulunduğu programda açılış konuşmasını yapan Derince İlçe Müftüsü Mecit Amil, düzenlenen konferansların önemine vurgu yaptı. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de yaptığı konuşmada “İlçe Müftülüğümüzle birlikte başlattığımız konferanslarımıza devam ediyoruz. Bu programlar inanıyorum ki toplumumuz için de çok faydalı oluyor. Katılımları dolayısıyla İl Müftümüz Sinan Cihan’a teşekkür ediyorum” dedi.

AİLE BAĞLARI

Yenikent Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansta ilçe halkına hitap eden Kocaeli İl Müftüsü Sinan Cihan, önemli mesajlar verdi. Ailenin toplumun en önemli unsuru olduğunu belirten Cihan, “Bugün şer odaklarının bir takım uygulamalarıyla aileleri huzursuz hale getirdiği aşikar. Bunlardan şikayet edeceğimize bulunduğumuz bölgede ailelerimizin huzurlu olması için çaba sarf etmeliyiz. İlçe Müftülüğümüz ve belediyemiz hayata geçirdiği uygulamalarla bölgemizde bunu yapıyor” dedi. ‘Ailelerimizin kıymetini bilelim’ diyen Müftü Cihan, konuşmasında aile bağlarının toplumun en önemli birleştirici unsuru olduğunu ifade etti.

HEDİYE TAKDİMİ YAPILDI

Konuşmasında kendi hayatından kesitler aktaran ve örnekler de veren Müftü Cihan, vatandaşların merak ettikleri soruları da yanıtladı. Konferansın sonunda ise Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve Derince İlçe Müftüsü Mecit Amil, katılımları dolayısıyla Kocaeli İl Müftüsü Sinan Cihan’a teşekkür ederek, hediye takdiminde bulundu.