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17 Ara 2021 - 15:43- Asayiş G: 17 Ara 2021 - 15:45

3 çocuk babası koronaya yenildi!

İzmit Körfez Mahallesi Şehit Mehmet Sokak’ta ikamet eden, işçi emeklisi, 3 çocuk babası Fahri Yayla (74) Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Yayla...

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
3 çocuk babası koronaya yenildi! mask

İzmit Körfez Mahallesi Şehit Mehmet Sokak’ta ikamet eden, işçi emeklisi, 3 çocuk babası Fahri Yayla (74) Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Yayla’nın Cenazesi Kullar Merkez Camiinden alınarak Kız Köprü Mezarlığında toprağa verildi.
# çocuk, Sokak

17 Ara 2021 - 15:43 - Asayiş

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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