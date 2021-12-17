29 yaşındaki kadını eski sevgilisi öldürmüş!

Çayırova ilçesi, Şekerpınar Mahallesi, Yağmur Sokak’ta dün sabah saatlerinde boş arazide kadın cesedi bulundu. Üzerinde kimlik bulunmayan ve başından tabanca ile tek el ateş edilerek öldürüldüğü belirlenen kadının kimliğinin belirlenmesi için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Kadının Kezban Meşe olduğunu belirleyen ekipler, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, boş araziyi gören kamera olmaması üzerine araştırmayı derinleştirdi.
MEŞE'NİN TELEFON KAYITLARI İNCELENDİ
Kezban Meşe'nin telefon kayıtlarını inceleyen ekipler, cesedin bulunmasından 4 saat sonra genç kadının eski sevgilisi K.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda K.A., sabah saatlerinde Kezban Meşe ile buluştuklarını, araçta yaşadıkları tartışma sonrasında anlık bir sinirle tabancasını çıkararak başına bir el ateş ettiğini, daha sonra cesedi boş araziye attığını itiraf etti. K.A. emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.