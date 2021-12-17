Geçerli teklif yok, maliyetin çok üzerinde Kocaeli’de de ihaleler bir bir iptal ediliyor

Belediyeler, müdürlükler ve daha birçok kamu kurumuna hizmet eden kuruluşların son aylarda yaptığı ihalelerin çoğunluğu iptal ediliyor. Firmalar, dövizin yükselişi ve Türk Lirası’nın değer kaybının artması gibi nedenlerle ileriyi göremezken ya yaklaşık maliyetin çok üzerinde teklif veriyor ya da kurumun çıktığı ihaleye hiçbir firma teklif vermiyor.

52 MİLYON TL’LİK FARK

Son olarak Kent Konut tarafından yaptırılacak olan Sağlıkkent Konutları’nda, Kasım ayı için yaklaşık maliyet 140 milyon TL olarak açıklanırken en düşük teklifi Haldız İnşaat 192 milyon TL olarak vermişti. 52 milyon TL’lik farkın artan maliyetler ve ileriyi görememe kaynaklı olduğu da konuşulmuştu.

GEÇERLİ TEKLİF YOK, MALİYETİN ÇOK ÜZERİNDE

Son iki ayda il müdürlükleri ve ilçe belediyeleri birçok ihaleye çıktı. İhalelerin çoğunluğu “İhaleye Geçerli Teklif Veren İstekli Çıkmaması” gerekçesiyle iptal edilirken birçok ihale tekrarlanmadı. Yine kamu kurumlarının çıktığı ihalelerde teklif verilse de yaklaşık maliyetin çok üzerinde olması nedeniyle iptal edildiği de görüldü.

SON AYLARDA İHALE İPTALLERİNDE CİDDİ ARTIŞ

Doların yükselişe geçtiği Eylül sonundan itibaren aylık olarak iptal edilen ihale sayıları çoğaldı. Aralık ayında Ekim ayına göre iptal edilen ihale sayısında ciddi artış olduğu gözlemlenirken kurumlar tekrar çıktıkları ihalelerde de teklif alamadı. Büyükşehir Belediyesi’nin 11 ihalesine, İSU’nun 2 ihalesine, İl Sağlık Müdürlüğü’nün 9 ihalesine ve çok sayıda ilçe belediyesinin ihalesine teklif ya da geçerli teklif veren olmadı. Ayrıca verilen teklifin yaklaşık maliyetin çok üzerinde olması nedeniyle 21 ihale iptal edildi.

Teklif/Geçerli Teklif Verilmeyen İhaleler Hangileri?

- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi-Gölcük İlçesi Değirmendere Kayık Çekek Yeri Yapım İşi

-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi-İzmit İlçesi, Mimar Sinan Köprüsü Altına Kent Kart Satış Birimi Yapım İşi

-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi-Gebze İlçesi Fatih Sultan Mehmet Han Müzesi Ve Hünkâr Çayırı Yapım İşi

-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi-500 Adet Çok Fonksiyonlu Siyah Beyaz Yazıcı Alımı

-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi-2022 Yılı Kocaeli Büyükşehir Belediyesine Ait Tesislerde Kullanılmak Üzere Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı

-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi-Kocaeli Kent Geneli 6etap Muhtelif Yollarda Hasarlı Otokorkulukların Sökülmesi Ve Otokorkuluk Yapım İşi

- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi- Kontrol Teknesi Hizmeti

- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi- 2022 Yılı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğünün Muhtelif İşlerinde Kullanılmak Üzere Hazır Beton

- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi- 2022 Yılı Kbb Tesislerinde Kullanılmak Üzere Serbest Piyasadan Doğalgaz

- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi- Spor Malzemesi Alımı

- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi- Gölcük İlçesi Eyüp Sultan İmam Hatip Ortaokulu Sentetik Futbol Sahası Yapım İşi

-İSU Genel Müdürlüğü-Sönmüş Toz Kireç

- İSU Genel Müdürlüğü-Düktil Boru Ve Ek Parçaları

-İl Sağlık Müdürlüğü-Araç Bakım Onarım( Yedek Parça Ve İşçilik Servisi) Hizmet Alımı

-İl Sağlık Müdürlüğü-Hizmet Binası Doğal Gaz Dönüşüm, Tuvalet Tadilatı, Çatı Tadilat, Cam Bölme Ve Çevre Duvarı Yapılması İşi

-İl Sağlık Müdürlüğü-12 Aylık Diş Protez Hizmet Alımı

-İl Sağlık Müdürlüğü-12 Aylık Diş Protez Hizmet Alımı

- İl Sağlık Müdürlüğü- 12 Aylık Diş Protez Hizmet Alımı

- İl Sağlık Müdürlüğü- Kocaeli İzmit Gündoğdu Aile Sağlığı Merkezi(4 Ahb) +112 Ashi Hizmet Binası Yapım İşi

-İl Sağlık Müdürlüğü-Araç Bakım Onarım( Yedek Parça Ve İşçilik Servisi) Hizmet Alımı

- İl Sağlık Müdürlüğü- Kocaeli Derince Aile Sağlığı Merkezi (9 Ahb) Hizmet Binası Yapım İşi

-İl Sağlık Müdürlüğü-Kocaeli Derince Aile Sağlığı Merkezi (9 Ahb) Hizmet Binası Yapım İşi

- İzmit Belediyesi-Malta Mahallesi 524 Ada 1 Parsel Üzerine Büfe Ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi

-İzmit Belediyesi -Karaabdülbaki Şehit Ahmet Yakut Mahalle Konağı Tadilatı Yapım İşi

-İzmit Belediyesi -Arızlı Hizmet Binası Tadilatı Yapım İşi

-İzmit Belediyesi -İzmit Belediyesi Sanat Merkezi İkmal İnşaatı Yapım İşi

-İzmit Belediyesi -Elektrik Enerjisi

-Derince Belediyesi-Adblue Ve Madeni Yağ

-Gebze Belediyesi-Mevlana Pazar Alanı Güneş Enerjisi Sistemi

- Gebze Belediyesi-Araç Kiralama

- Gebze Belediyesi- Ruhsatsız Veya Ruhsata Aykırı Yapıların Yıkılması

- Darıca Belediyesi-Zemin Üstü Kantar Alımı İşi

- Kartepe Belediyesi-Elektrik Enerjisi Alımı

- Kartepe Belediyesi- Kartepe Maşukiye Kapalı Spor Salonu Yapımı

-Kandıra Belediyesi-İnşaat Yapım İşleri Ve Parke Bordür Taşı Döşeme Yapılması Yapım İşi

- Gölcük Belediyesi- Elektrik Enerjisi

- Çayırova Belediyesi-Kentpark Yangın Tertibatı Tamir Ve Noksanların Tamamlama İşi

-Körfez Belediyesi-Körfez E- Sınav Merkezi Bina Yapım İşi

-TÜBİTAK- TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi 2022 Yılı Serbest Piyasadan Doğalgaz Alımı

-Gebze Adliyesi-Gebze Cumhuriyet Başsavcılığına Elektrik Enerjisi

-Gebze Teknik Üniversitesi-Elektrik Enerjisi

-Gölcük Tershanesi Komutanlığı- Nickel Rafinery Sla

-Karayolları Genel Müdürlüğü-Araç Kiralama

-Kocaeli Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı-Kocaeli 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü Personel Taşımacılığı

Yaklaşık Maliyetin Çok Üzerinde Olması İptal Edilenler Hangileri?

- BİLGEM- TÜBİTAK Bilgem İltaren Yerleşkesi Personel Taşıma Servis

- BİLGEM- TÜBİTAK Bilgem İltaren Personel Taşıma Servis

-KÖRPAŞ Temizlik Gıda Bordür İmalat İnşaat-2021 - 2022 Yılı Personel Kışlık İş Kıyafeti Alımı

-Kocaeli Gençlik Spor İl Müdürlüğü- İlçe Spor Müdürlüklerinde Kullanılmak Üzere Muhtelif Branşlarda Spor Malzemesi

-Körfez Belediyesi-Körfez İlçesi Muhtelif Camilerde Dekoratif Sundurma Ve Mermer Musalla Taşı Yapım İşi

-İzmit İnş.Eml.Nato E Milli Savunma Bakanlığı Gölcük Batı Lojmanlarında Bulunan Eşanjör Dairelerinin Isıtma Tesisatının Onarımı

-Kocaeli Üniversitesi Hastanesi-Kan Bankası İçin Kan Kartı Alımı

-SGK Kocaeli İl Müdürlüğü-Personel Taşıma

-İl Sağlık Müdürlüğü-İş Kıyafeti Alımı İhalesi

-Orman İşletme Müdürlüğü-Koruge Boru

-Körfez Belediyesi-Marangoz Atölyesi Malzemeleri Alımı

- Körfez Belediyesi- İnşaat Yapı Malzemeleri Alım İşi

- Derince Belediyesi- Zübeyde Hanım Kültür Merkezi Konferans Salonu Uzay Kafes Çatı Tadilatının Yapılması

-Karayolları Genel Müdürlüğü(Kocaeli)- Araç Kiralama

-Devlet Malzeme Ofisi (Kocaeli)- I Hamur Baskı Kağıdı

-İZAYDAŞ-İş Makinesi Kiralama Hizmeti Temini İşi

- İZAYDAŞ -Çöp Suyu Nakli Hizmeti Temini İşi

-Kapalı Kadın Ceza İnfaz Kurumu-30 Kalem Gıda Maddesi Alımı

-Kapalı Kadın Ceza İnfaz Kurumu-33 Kalem Gıda Maddesi Alımı

-Kapalı Kadın Ceza İnfaz Kurumu-30 Kalem Gıda Maddesi Alımı

-Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (Kocaeli)- Gri Klasörlük Karton