Hanibal Spor Kulübü, Zafer Çakal’a öfkeli!

Kocaeli U-16 Basketbol Grup maçında Hanibal Spor Kulübü ile İzmit Spor Kulübü arasında çok ilginç bir olay yaşandı. Hanibal Spor Kulübü’nün 131-26 öndeyken maçın bitimine bir buçuk dakika kala İzmit Spor Antrenörü Zafer Çakal mola alıp takımını sahadan çekti. Zafer Çakal’ın hareketi Hanibal Spor Kulübü’nü hayli öfkelendirdi.

AVERAJ KONUSU

Hanibal Spor Kulübü, Zafer Çakal’ın bu davranışını neden yaptığını şu ifadelerle açıkladı: Kocaeli U-16 Basketbol grup maçlarından final grubuna çıkma mücadelesi veren kulübümüz ile ile Derince Yenikent Spor Kulübü arasında averaj mücadelesi bulunmaktadır. Bu yüzden iki takım da oynadığı maçlarda mümkün olan en farklı skorları almak için mücadele ediyor.

TAKIMI SAHADAN ÇEKTİ

Kulübümüz, İzmit Spor ile 10 Aralık’ta karşılaştı. Statü zorunluluğundan ötürü averajını artırmak amacıyla çıktığı maçta kulübümüz 131-26 öndeyken maçın bitimine bir buçuk dakika kala İzmit Spor Antrenörü Zafer Çakal mola alıp takımını sahadan çekti ve salondan çıkışta hakaret ederek “Şimdi averaj hesabı yapsınlar bakalım” şeklinde konuştu.

YENİKENT MAÇINDA NEDEN ÇEKMEDİ

Zafer Çakal’ın bu hareketini Derince Yenikent takımına avantaj sağlama düşüncesiyle yaptığını düşünüyoruz. Dahası 12 Aralık’ta İzmit Spor ile Derince Yenikent arasında oynanan maç Derince Yenikent’in 146-38 üstünlüğü ile sona erdi. Bu konu bizi daha da rahatsız etmiştir.

ŞİKE YAPILDIĞI AŞİKARDIR

İzmit Spor Antrenörü Zafer Çakal, Derince Yenikent maçında daha fazla fark olmasına rağmen rahatsızlık duymamıştır. Burada şike yapılmaya çalışıldığı aşikardır. Yetkili büyüklerimizin bu konuyu çözeceklerinden ve sorumlu kişiyi de cezalandıracaklarından şüphemiz yoktur.