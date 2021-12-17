Kocaelispor’un gündeminde Nalepa var!

Devre arası transferleri için nokta atışı yapmak isteyen ve bu sezon Benhur dışında kanatlarda verim bulamayan yeşil siyahlıların, Menemenspor’dan kanat forvet Rashedd Akanbi’yi 1.5 artı 1 yıllığına renklerine bağlamıştı. Yeşil siyahlıların gündeminde 6-8 ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen Michal Nalepa da bulunuyor. Futbolcu Bursaspor’un da listesinde bulunuyor.
GİRESUNSPOR’UN KİLİT İSMİYDİ
Giresunspor’un 1. Lig’deki şampiyonluğunda kilit bir gol üstlenen ve ülkesi Polonya’da bulunan duran top ustası Nalepa, 24 Mart 1995 tarihinde doğdu. 170 cm boyunda ve 74 kilo olan Michal Nalepa, sağ ayağını kullanıyor. Geride bıraktığımız sezon 11'de 26 maça çıkan başarılı orta saha oyuncusu 3 gol attı, 7 asist yaptı, 7 de sarı kart gördü.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.