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17 Ara 2021 - 16:45- Spor G: 17 Ara 2021 - 16:47

Kocaelispor’un gündeminde Nalepa var!

Devre arası transferleri için nokta atışı yapmak isteyen ve bu sezon Benhur dışında kanatlarda verim bulamayan yeşil siyahlıların, Menemenspor’dan kan...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Kocaelispor’un gündeminde Nalepa var! mask

Devre arası transferleri için nokta atışı yapmak isteyen ve bu sezon Benhur dışında kanatlarda verim bulamayan yeşil siyahlıların, Menemenspor’dan kanat forvet Rashedd Akanbi’yi 1.5 artı 1 yıllığına renklerine bağlamıştı. Yeşil siyahlıların gündeminde 6-8 ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen Michal Nalepa da bulunuyor. Futbolcu Bursaspor’un da listesinde bulunuyor.

 

GİRESUNSPOR’UN KİLİT İSMİYDİ

Giresunspor’un 1. Lig’deki şampiyonluğunda kilit bir gol üstlenen ve ülkesi Polonya’da bulunan duran top ustası Nalepa, 24 Mart 1995 tarihinde doğdu. 170 cm boyunda ve 74 kilo olan Michal Nalepa, sağ ayağını kullanıyor. Geride bıraktığımız sezon 11'de 26 maça çıkan başarılı orta saha oyuncusu 3 gol attı, 7 asist yaptı, 7 de sarı kart gördü.

17 Ara 2021 - 16:45 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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