Kocaelispor’un devre arasında kadrosuna katmayı düşündüğü, temasta da bulunulduğu Bandırmaspor’un merkez orta saha oyuncusu Michel Landel affedildi. Kulüpten yapılan açıklamada “Başkanımız Sn. Onur Göçmez ve profesyonel oyuncularımızdan Michel Landel arasında bu sabah gerçekleşen görüşme sonucunda futbolcumuz bugün tekrar A Takım ile idmanlara başlamıştır. Michel Landel’in AİLE olgusuna yakışan yaklaşımı ve tavrı için ayrıca teşekkür ederiz” denildi.
17 Ara 2021 - 16:47- Spor Güncelleme: 17 Ara 2021 - 16:48
Landel affedildi
Kocaelispor’un devre arasında kadrosuna katmayı düşündüğü, temasta da bulunulduğu Bandırmaspor’un merkez orta saha oyuncusu Michel Landel affedildi....
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.