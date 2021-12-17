Kocaelispor’un devre arasında kadrosuna katmayı düşündüğü, temasta da bulunulduğu Bandırmaspor’un merkez orta saha oyuncusu Michel Landel affedildi. Kulüpten yapılan açıklamada “Başkanımız Sn. Onur Göçmez ve profesyonel oyuncularımızdan Michel Landel arasında bu sabah gerçekleşen görüşme sonucunda futbolcumuz bugün tekrar A Takım ile idmanlara başlamıştır. Michel Landel’in AİLE olgusuna yakışan yaklaşımı ve tavrı için ayrıca teşekkür ederiz” denildi.