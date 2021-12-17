Kocaelispor Kulübü, 16 Ağustos ile 10 Aralık tarihleri arasında oynanan maçlarda toplam 250 koltuk kırıldığını açıkladı. Açıklamada “Kulübümüzün 2021-2022 sezonunda 16.08.2021-10.12.2021 tarihleri arasında oynamış olduğu müsabakalar esnasında toplam 250 adet kırılan veya kullanılmaz hale gelen koltuklar neticesinde Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne 86.252.10 TL. hasar bedeli ödemesi gerekmektedir” denildi.
17 Ara 2021 - 16:47- Spor Güncelleme: 17 Ara 2021 - 16:48
Tam 250 koltuk heba oldu!
Kocaelispor Kulübü, 16 Ağustos ile 10 Aralık tarihleri arasında oynanan maçlarda toplam 250 koltuk kırıldığını açıkladı. Açıklamada “Kulübümüzün 2021...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.