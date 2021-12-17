Tam 250 koltuk heba oldu!

Kocaelispor Kulübü, 16 Ağustos ile 10 Aralık tarihleri arasında oynanan maçlarda toplam 250 koltuk kırıldığını açıkladı. Açıklamada “Kulübümüzün 2021-2022 sezonunda 16.08.2021-10.12.2021 tarihleri arasında oynamış olduğu müsabakalar esnasında toplam 250 adet kırılan veya kullanılmaz hale gelen koltuklar neticesinde Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne 86.252.10 TL. hasar bedeli ödemesi gerekmektedir” denildi.