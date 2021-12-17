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17 Ara 2021 - 16:47- Spor G: 17 Ara 2021 - 16:48

Tam 250 koltuk heba oldu!

Kocaelispor Kulübü, 16 Ağustos ile 10 Aralık tarihleri arasında oynanan maçlarda toplam 250 koltuk kırıldığını açıkladı. Açıklamada “Kulübümüzün 2021...
Tam 250 koltuk heba oldu! mask

Kocaelispor Kulübü, 16 Ağustos ile 10 Aralık tarihleri arasında oynanan maçlarda toplam 250 koltuk kırıldığını açıkladı. Açıklamada “Kulübümüzün 2021-2022 sezonunda 16.08.2021-10.12.2021 tarihleri arasında oynamış olduğu müsabakalar esnasında toplam 250 adet kırılan veya kullanılmaz hale gelen koltuklar neticesinde Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne 86.252.10 TL. hasar bedeli ödemesi gerekmektedir” denildi.
# Kocaelispor

17 Ara 2021 - 16:47 - Spor

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