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17 Ara 2021 - 16:47- Spor G: 17 Ara 2021 - 16:49

Derince yol ayrılığı

Yarın Fethiyespor ile deplasmanda karşılaşacak olan 3. Lig 3. Grup’taki temsilcimiz Belediye Derincespor’da genç futbolcu Ahmet Hakan Demirli ile yoll...
Derince yol ayrılığı mask

Yarın Fethiyespor ile deplasmanda karşılaşacak olan 3. Lig 3. Grup’taki temsilcimiz Belediye Derincespor’da genç futbolcu Ahmet Hakan Demirli ile yollar ayrıldı. Sarı lacivertli takımda 3 ya da 4 futbolcuya daha teşekkür edileceği belirtildi. Dün Fethiye’ye giden Derince ekibinin 3 futbolcu takviyesi yaparak kadroyu güçlendireceği de belirtildi.

17 Ara 2021 - 16:47 - Spor

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