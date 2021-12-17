Derince yol ayrılığı

Yarın Fethiyespor ile deplasmanda karşılaşacak olan 3. Lig 3. Grup’taki temsilcimiz Belediye Derincespor’da genç futbolcu Ahmet Hakan Demirli ile yollar ayrıldı. Sarı lacivertli takımda 3 ya da 4 futbolcuya daha teşekkür edileceği belirtildi. Dün Fethiye’ye giden Derince ekibinin 3 futbolcu takviyesi yaparak kadroyu güçlendireceği de belirtildi.