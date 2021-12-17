Yarın Fethiyespor ile deplasmanda karşılaşacak olan 3. Lig 3. Grup’taki temsilcimiz Belediye Derincespor’da genç futbolcu Ahmet Hakan Demirli ile yollar ayrıldı. Sarı lacivertli takımda 3 ya da 4 futbolcuya daha teşekkür edileceği belirtildi. Dün Fethiye’ye giden Derince ekibinin 3 futbolcu takviyesi yaparak kadroyu güçlendireceği de belirtildi.
17 Ara 2021 - 16:47- Spor Güncelleme: 17 Ara 2021 - 16:49
Derince yol ayrılığı
Yarın Fethiyespor ile deplasmanda karşılaşacak olan 3. Lig 3. Grup’taki temsilcimiz Belediye Derincespor’da genç futbolcu Ahmet Hakan Demirli ile yoll...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.