Veee kızlar sezonu açıyor!

Turkcell’in ana sponsorluğunda düzenlenen Türkiye Kadınlar Futbol Süper Ligi’nde bugün başlıyor. Kızlarımız ilk maçını Ataşehir Belediyespor ile oynayacak. Kavaklı Stadı’ndaki maç saat 13.00’te başlayacak. Milli sporcuların da yer aldığı Kocaeli Kadın Futbol Kulübü’nün başarılı teknik direktörü Hasan Alemdar sezona 3 puanla başlamak istediklerini ifade etti.