Veee kızlar sezonu açıyor!

Turkcell’in ana sponsorluğunda düzenlenen Türkiye Kadınlar Futbol Süper Ligi’nde bugün başlıyor. Kızlarımız ilk maçını Ataşehir Belediyespor ile oynayacak. Kavaklı Stadı’ndaki maç saat 13.00’te başlayacak. Milli sporcuların da yer aldığı Kocaeli Kadın Futbol Kulübü’nün başarılı teknik direktörü Hasan Alemdar sezona 3 puanla başlamak istediklerini ifade etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.