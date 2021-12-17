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17 Ara 2021 - 16:48- Spor G: 17 Ara 2021 - 16:50

Kayserispor çok şanslı!

Kocaelispor’un alt yapısında ve A takımında futbol oynayan, Fenerbahçe, Altınorduspor ve Erzurumspor kulüplerinin alt yapılarında son derece başarılı...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Kayserispor çok şanslı! mask

Kocaelispor’un alt yapısında ve A takımında futbol oynayan, Fenerbahçe, Altınorduspor ve Erzurumspor kulüplerinin alt yapılarında son derece başarılı işlere imza atan Tolga Şanbay, Süper Lig takımlarından Kayserispor’un gençlik geliştirme sorumlusu oldu.

 

YILDIZ YETİŞTİCİSİ

Merih Demiral, Caner Koca, Melih Okutan, Bertuğ Başdemir, Recep Niyaz, Beykan Şimşek, Savaş Polat, Kadir Kaan Özdemir gibi birçok yeteneği Türk futboluna kazandıran ve 2013 yılında Fenerbahçe U-15 takımını çalıştırırken Dünya fair play ödülü alan Şanbay kolları çabuk sıvadı. Yönetim kurulu ile birlikte güzel bir fikir üretildi ve Kayseri Erciyes Ünivertesi ile işbirliği yapılarak kulüp ile üniversite arasında organik bir bağ kuruldu.

 

BİZ GÖRMEYECEK MİYİZ?

Üniversitenin sahasını kullanacak olan Kayserispor, üniversitede antrenörlük okuyan öğrencilere de akademilerinde staj imkanı sağlayacak. Bu girişimin iki tarafın sporcu ve antrenör yetiştirilmesi adına çok önemli bir adım olduğu belirtildi. Kocaeli ve Kocaelispor tarafı Tolga Şanbay gibi bir yeteneği ne zaman düşüneceği ise merak konusu.
# Kocaelispor

17 Ara 2021 - 16:48 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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