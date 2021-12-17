Yavrular Tuzla ile oynuyor

Kocaelispor Elit U-16 ve 17 takımları bugün Tuzlaspor’u konuk ediyor. Maçların ikisi de Vinsan’da oynanacak. 16’ların maçı 12.00’de, 17’lerin maçı ise 14.30’da başlayacak. Kocaelispor U-16 takım 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi U-17 takımı ise 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Yeşil siyahlılardan bugün 2’de 2 bekleniyor.