Kocaelispor Elit U-16 ve 17 takımları bugün Tuzlaspor’u konuk ediyor. Maçların ikisi de Vinsan’da oynanacak. 16’ların maçı 12.00’de, 17’lerin maçı ise 14.30’da başlayacak. Kocaelispor U-16 takım 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi U-17 takımı ise 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Yeşil siyahlılardan bugün 2’de 2 bekleniyor.
17 Ara 2021 - 16:49- Spor Güncelleme: 17 Ara 2021 - 16:50
Yavrular Tuzla ile oynuyor
Kocaelispor Elit U-16 ve 17 takımları bugün Tuzlaspor’u konuk ediyor. Maçların ikisi de Vinsan’da oynanacak. 16’ların maçı 12.00’de, 17’lerin maçı is...
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.