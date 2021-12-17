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17 Ara 2021 - 16:50- Spor G: 17 Ara 2021 - 16:51

Periler zorlu Mersin virajında!

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ndeki temsilcimiz UMF Yapı İzmit Belediyespor bugün deplasmanda Mersin Belediyesi Çukurova Basketbol ile karşı k...
Periler zorlu Mersin virajında! mask

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ndeki temsilcimiz UMF Yapı İzmit Belediyespor bugün deplasmanda Mersin Belediyesi Çukurova Basketbol ile karşı karşıya gelecek. Zorlu maç saat 14.30’da başlayacak. 8 maç sonunda 4 galibiyeti bulunan ekibimizde hedef bu sayıyı 5’e çıkarmak.

 

CİDDİ BİR KADRO KURDULAR

Lige 4’te 4 başlayan, son 4 maçında ise 3 yenilgi alan Mersin ekibinde eski Zellous, Tiffany Heyes, geçen sezon Fenerbahçe’de oynayan Jasmine Thomas, Türk statüsünde oynayan Hollingsworth ve İzmit Belediyesporlu Anigwe gibi önemli isimler yer alıyor. Sezonun beşinci galibiyetini hedefleyen İzmit Belediyespor’da ise sezonu kapatan Gabriela dışında eksik yok.

17 Ara 2021 - 16:50 - Spor

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