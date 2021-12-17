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17 Ara 2021 - 16:50- Spor G: 17 Ara 2021 - 16:51

Haydi Kağıtspor!

Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi’ndeki temsilcimiz Kağıtspor 12. maçında lig ikincisi Kağıtspor’u konuk edecek. Ligde zor günler geçiren ancak ikinc...
Haydi Kağıtspor! mask

Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi’ndeki temsilcimiz Kağıtspor 12. maçında lig ikincisi Kağıtspor’u konuk edecek. Ligde zor günler geçiren ancak ikinci Amerikalısı Brady Skeens’in katılması ile savunmasını oturtan Kağıtspor dişli rakibi karşısında sezonun üçüncü galibiyetini almak için parkeye çıkacak. Kağıtspor’un 11 maçta 2, Konya ekibinin ise 11 maçta 9 galibiyeti bulunuyor. Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’ndaki maç saat 15.45’te başlayacak.

17 Ara 2021 - 16:50 - Spor

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