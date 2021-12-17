Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi’ndeki temsilcimiz Kağıtspor 12. maçında lig ikincisi Kağıtspor’u konuk edecek. Ligde zor günler geçiren ancak ikinci Amerikalısı Brady Skeens’in katılması ile savunmasını oturtan Kağıtspor dişli rakibi karşısında sezonun üçüncü galibiyetini almak için parkeye çıkacak. Kağıtspor’un 11 maçta 2, Konya ekibinin ise 11 maçta 9 galibiyeti bulunuyor. Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’ndaki maç saat 15.45’te başlayacak.
17 Ara 2021 - 16:50- Spor Güncelleme: 17 Ara 2021 - 16:51
Haydi Kağıtspor!
Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi’ndeki temsilcimiz Kağıtspor 12. maçında lig ikincisi Kağıtspor’u konuk edecek. Ligde zor günler geçiren ancak ikinc...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.