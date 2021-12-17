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17 Ara 2021 - 16:50- Spor G: 17 Ara 2021 - 16:51

Bağdat’a yeni golcü

Süper Amatör Lig A Grubu takımlarından Bağdatspor kadrosuna önemli bir ismi kattı. Kocaelispor’un genç ve A takımında forma giyen, ilimiz amatör lig...
Bağdat’a yeni golcü mask

Süper Amatör Lig A Grubu takımlarından Bağdatspor kadrosuna önemli bir ismi kattı. Kocaelispor’un genç ve A takımında forma giyen, ilimiz amatör lig takımlarında attığı gollerle adından söz ettiren Yunus Emre Aygün, kırmızı siyahlı kulüple anlaştı. Kardeşi Mesut Aygün ile takım arkadaşı olan Yunus Emre, yeni takımında başarılı olacağına inandığını belirtti.
# Kocaelispor

17 Ara 2021 - 16:50 - Spor

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