Süper Amatör Lig A Grubu takımlarından Bağdatspor kadrosuna önemli bir ismi kattı. Kocaelispor’un genç ve A takımında forma giyen, ilimiz amatör lig takımlarında attığı gollerle adından söz ettiren Yunus Emre Aygün, kırmızı siyahlı kulüple anlaştı. Kardeşi Mesut Aygün ile takım arkadaşı olan Yunus Emre, yeni takımında başarılı olacağına inandığını belirtti.
17 Ara 2021 - 16:50- Spor Güncelleme: 17 Ara 2021 - 16:51
Bağdat’a yeni golcü
Süper Amatör Lig A Grubu takımlarından Bağdatspor kadrosuna önemli bir ismi kattı. Kocaelispor’un genç ve A takımında forma giyen, ilimiz amatör lig...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.