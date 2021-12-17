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17 Ara 2021 - 16:55- Asayiş G: 17 Ara 2021 - 16:56

Üretim haneye çevrilen depoya polis baskını!

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde üretim haneye çevrilen depoya KOM polisi tarafından düzenlenen operasyonda, yaklaşık 3 ton kaçak içki ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 1’inin babasının da geçtiğimiz hafta düzenlenen kaçak içki operasyonunda yakalandığı ve tutuklandığı öğrenildi.
Üretim haneye çevrilen depoya polis baskını! mask

Yaklaşan yılbaşı öncesince kaçak alkol üretimi yapan şüphelilere göz açtırmayan kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele (KOM) polisi, Kartepe ilçesine bağlı Derbent Mahallesi’nde bulunan bir depoda kaçak alkol üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, deponun ön tarafının karton mukavvalar ile perdelendiğini, arka tarafının ise adeta üretim haneye çevrildiğini belirledi. Depoda yapılan aramada çok sayıda alkol şişesi, sahte alkol üretimi için kullanılan malzemeler ve yaklaşık 3 ton kaçak alkol ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 4 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan O.T., G.R., M.H. ve A.A. isimli şüpheliler, sorguları yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Babası da geçen hafta aynı suçtan yakalanmış

Öte yandan, kaçak alkol üretimine yönelik çalışmalarını sürdüren KOM polisi, son 1 hafta içinde yaklaşık 15 ton sahte alkol ele geçirdi. Aynı zamanda, geçtiğimiz günlerde Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde yapılan kaçak alkol operasyonunda ise bugün gözaltına alınan O.T. isimli şüphelinin babası M.T.’nin yakalandığı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.

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# Kartepe, Dilovası

17 Ara 2021 - 16:55 İHA Kocaeli- Asayiş

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