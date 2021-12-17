Reklamı Kapat
17 Ara 2021 - 16:56- Ekonomi G: 17 Ara 2021 - 16:58

Benzin, motorin ve LPG’ye büyük zam

Dolar kurundaki artış nedeniyle bu geceden itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı motorinde 1 lira 14 kuruş, benzinde 69 kuruş, oto gazda 70 kuruş zamlanacak.

Benzin, motorin ve LPG’ye büyük zam mask

Merkez Bankası’nın faiz kararlarıyla Türk Lirası tarihi değer kaybı yaşarken, akaryakıt ürünlerine de  zam üzerine zam geliyor. EPGİS’in duyurusuna göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı motorinde 1 lira 14 kuruş, benzinde 69 kuruş, oto gazda 70 kuruş zamlanacak. Benzine dün de 56 kuruş zam gelmişti.

İŞTE SON FİYATLAR

Böylece benzinin litre fiyatı ortalama olarak Ankara'da 10,97 TL'den 11,66 TL’ye, İstanbul'da 10,92 TL'den 11,61 TL’ye, İzmir'de 10,99 TL'den 11,68 TL’ye yükselecek. Motorinin litre fiyatı ortalama olarak Ankara'da 10,36 TL’den 11,50 TL’ye, İstanbul'da 10,30 TL’den 11,44 TL’ye, İzmir'de 10,38 TL’den 11,52 TL’ye yükselecek. LPG’nin litresi Ankara’da 8,05 TL’den 8,75 TL’ye, İstanbul’da 8 TL’den 8,70 TL’ye ve İzmir’de 7,88 TL’den 8,58 TL’ye yükselecek.
# Zam

17 Ara 2021 - 16:56 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.543.337 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Büyükşehir’in gübre desteği çiftçilerin yüzünü güldürüyor mask
Büyükşehir’in gübre desteği çiftçilerin yüzünü güldürüyor
Vakıf Katılım’dan Garantili Fon Transferi     mask
Vakıf Katılım’dan Garantili Fon Transferi    
Aksigorta’dan, Start-up’lara destek   mask
Aksigorta’dan, Start-up’lara destek  
Turistik Doğu Ekspresi, 21 ay sonra seferlerine başladı     mask
Turistik Doğu Ekspresi, 21 ay sonra seferlerine başladı    
Eker, sektörün en beğenilen şirketi   mask
Eker, sektörün en beğenilen şirketi  
Michelin’den 25’inci yıla özel kampanya   mask
Michelin’den 25’inci yıla özel kampanya  
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL