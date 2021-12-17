Benzin, motorin ve LPG’ye büyük zam

Merkez Bankası’nın faiz kararlarıyla Türk Lirası tarihi değer kaybı yaşarken, akaryakıt ürünlerine de zam üzerine zam geliyor. EPGİS’in duyurusuna göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı motorinde 1 lira 14 kuruş, benzinde 69 kuruş, oto gazda 70 kuruş zamlanacak. Benzine dün de 56 kuruş zam gelmişti.

İŞTE SON FİYATLAR

Böylece benzinin litre fiyatı ortalama olarak Ankara'da 10,97 TL'den 11,66 TL’ye, İstanbul'da 10,92 TL'den 11,61 TL’ye, İzmir'de 10,99 TL'den 11,68 TL’ye yükselecek. Motorinin litre fiyatı ortalama olarak Ankara'da 10,36 TL’den 11,50 TL’ye, İstanbul'da 10,30 TL’den 11,44 TL’ye, İzmir'de 10,38 TL’den 11,52 TL’ye yükselecek. LPG’nin litresi Ankara’da 8,05 TL’den 8,75 TL’ye, İstanbul’da 8 TL’den 8,70 TL’ye ve İzmir’de 7,88 TL’den 8,58 TL’ye yükselecek.