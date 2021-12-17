Hera Geri Kazanım Fabrikası’na yangınların faturası ağır oldu  

Kartepe Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Hera Geri Kazanım Fabrikası’nda 26 Ekim, 10 Kasım ve 19 Kasım’da yangın çıktı. Yangınlar nedeniyle itfaiye ekipleri saatlerce müdahale ederken yangınların sebebinin ve yanan maddenin ne olduğu ise henüz tespit edilemedi. Edinilen bilgilere göre, firmaya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Kocaeli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından ayrı ayrı 1 milyon 200 bin TL ceza kesilirken firmanın atık kurallarına uymadan atık kabul ettiği için “lisans koşullarına aykırı davranmak” maddesi uyarınca lisansı bakanlık tarafından iptal edildi.

LİSANSI İPTAL EDİLDİ

Konuyla ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan Kocaeli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ahmet Kırılmaz ve İl Müdür Yardımcısı Cengiz Öztürk, firmanın yaklaşık 1 ay önce lisansının bakanlık tarafından iptal edildiğini bu yüzden de atık kabul edemediğini belirtti. Hem bakanlık hem de müdürlük tarafından iki kere toplamda 2,5 milyon TL’lik ceza kesildiğini belirtildi.

İZAYDAŞ’IN ALDIĞI 20 KAMYON ATIK İNCELENİYOR

Öte yandan Kartepe Uzuntarla’da bulunan bir alandan İZAYDAŞ’ın 20 kamyon atık aldığı, bu atığın Hera Geri Kazanım Fabrikası’na ait olduğu iddialarıyla ilişkin İl Müdürü Ahmet Kırılmaz ve İl Müdür Yardımcısı Cengiz Öztürk, söz konusu maddenin TÜBİTAK tarafından inceleme altına alındığı, savcılığın ve jandarmanın konuyla ilgili soruşturmasının sürdüğü ancak söz konusu atığın fabrikaya ait olup olmadığı konusunda herhangi bir bulguya henüz rastlanmadığı, inceleme ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Ayrıca İl Müdürü Kırılmaz Kocaeli’de gizli saklı yapılan atıkların hepsinin bulunup tespit edildiğini ve artık böyle olayların olmadığını da aktardı.