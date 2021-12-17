Zeytinoğlu'ndan kur açıklaması! "Olağanüstü günler yaşıyoruz"

Türk lirasının bugün yaşadığı tarihi değer kayıplarının ardından iş dünyasından tepkiler yükseldi. Döviz kurundaki tarihi rekorlara ve Merkez Bankası'nın kararlarına iş dünyasından tepki geldi. Bir tepki de Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu'ndan geldi. Zeytinoğlu, "Kocaeli olarak üretici ve ihracatçı kısmen temsil ediyoruz. Kurdaki bu hızlı hareketleri hiç benimsemiyoruz. Keşke stabil ve öngörülebilir bir kur olsa. Diğer taraftan, kurun enflasyona yenilmesini de istemiyoruz. Olağanüstü enflasyon rakamları, olağanüstü günler yaşıyoruz. Tahmin edilebilir, stabil bir kur istiyoruz" dedi. (Sözcü)
# Sanayi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.