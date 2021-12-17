Zeytinoğlu'ndan kur açıklaması! "Olağanüstü günler yaşıyoruz"

Türk lirasının bugün yaşadığı tarihi değer kayıplarının ardından iş dünyasından tepkiler yükseldi. Döviz kurundaki tarihi rekorlara ve Merkez Bankası'nın kararlarına iş dünyasından tepki geldi. Bir tepki de Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu'ndan geldi. Zeytinoğlu, "Kocaeli olarak üretici ve ihracatçı kısmen temsil ediyoruz. Kurdaki bu hızlı hareketleri hiç benimsemiyoruz. Keşke stabil ve öngörülebilir bir kur olsa. Diğer taraftan, kurun enflasyona yenilmesini de istemiyoruz. Olağanüstü enflasyon rakamları, olağanüstü günler yaşıyoruz. Tahmin edilebilir, stabil bir kur istiyoruz" dedi. (Sözcü)