Ekipler lapa lapa yağan kar ile işte böyle mücadele ediyor

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde beklenen yoğun kar yağışı, 15 Aralık Çarşamba günü etkili olmaya başladı. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, 1600 rakımlı Kartepe’yi adeta beyaza bürüdü. Kar yağışıyla birlikte Kartepe vatandaşların uğrak yeri olurken, belediye ekipleri ise yollarda ulaşımın aksamaması için gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan kar timleri de çalışmalarına iki gün önce başladı. Kartepe Belediyesinin kar timi 50 personel, 3 tuzlama aracı, 3 kar küreme aracı, 3 grayder, 7 kepçe, 2 looder ve 5 kamyonet ile mesaisine devam ederken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri de yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan ekiplerin kar ile mücadelesi drone ile havadan da görüntülendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.