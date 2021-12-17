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17 Ara 2021 - 21:27- Siyaset G: 17 Ara 2021 - 21:30

İYİ Parti İzmit Kadın Politikaları Akmeşe'de

İYİ Parti İzmit İlçe Kadın Politikaları düzenlediği programda Akmeşe halkının nabzını tuttu.

İYİ Parti İzmit Kadın Politikaları Akmeşe'de mask

İlçe Başkan Yardımcısı Erol Derin, İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Umutcan Turgun, İlçe Kadın Kolları Başkanvekili Ünzile Yılman, Eğitimden Sorumlu Özgül Alpay, Halkla İlişkilerden Sorumlu Sevinç Yalçın, 42 Evler Mahalle Başkanı Nedret Yılmaz, Şirintepe Mahalle Temsilcisi Birsen Yılmaz ve Teşkilat Üyesi Güneş Şahin ile birlikte Akmeşe'yi ziyaret ettiler. Akmeşe ziyaretine Anaokulu ile başlayan Kadın Politikaları ekibi Yerli Malı Haftası sebebi ile öğrencilere meyve ikramında bulundu. Parti üyeleri, Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Rahim Varol'u ziyaret ederek köydeki sıkıntılar hakkında bilgi aldıktan sonra Akmeşe Köy Konağında Dikiş Nakış kursu gören kadınlarla bir araya gelerek yaptıkları el işlemelerini inceleyip sohbet ettiler. Daha sonra, Akmeşe köyünde kurulan Cuma Pazarını ziyaret eden yöneticiler pazarcıların hükümete sitemlerini dinlediler. Pazarcılar "Zor durumdayız, sürekli borca giriyoruz, ürünlerimizde karımız yok, ürün almakta zorluk çekiyoruz, bugün 3 liraya aldığımız bir ürünü yarın 2 katı fiyatına alıyoruz" dediler. Ziyaret sırasında pazarcılardan "seçim istiyoruz" sesleri yükseldi. İYİ Partililer, Akmeşe Mahalle Temsilciliğini ziyaret ederek Akmeşe ziyaretini tamamladılar.
# Kadın
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17 Ara 2021 - 21:27 - Siyaset

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