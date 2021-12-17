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17 Ara 2021 - 21:30- Gündem G: 17 Ara 2021 - 21:35

BAŞKİM 2021’de 377 Başiskeleli’ye İstihdam Sağladı

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’nün göreve geldiğinde ilk yaptığı icraatlarden biri olan Başiskele Kariyer ve İstihdam Merkezi (BAŞKİM), 2021’de 377 Başiskeleli'nin işe yerleştirilmesine vesile oldu.
BAŞKİM 2021’de 377 Başiskeleli’ye İstihdam Sağladı mask

İş arayanlar ile işverenleri tek çatı altında buluşturmaya devam eden BAŞKİM, ilçede ikamet eden vatandaşlara iş umudu olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan İstihdam Seferberliği’ne destek olmak ve Başiskeleliler’in iş ve meslek sahibi olarak ülke ekonomisine katkı sağlamaları amacıyla 2019 yılının Mayıs ayında hizmet vermeye başlayan BAŞKİM, iş arayanların ve iş verenlerin buluşma adresi oldu.

BAŞİSKELE’DE İSTİHDAMA BÜYÜK DESTEK

Başkan Özlü’nün de büyük önem verdiği Başiskele Kariyer ve İstihdam Merkezi, bölgenin iş imkânlarını, Başiskele’de ikamet eden iş arayışında olanları, bölgedeki işverenler ile aynı sistemde eşleştirerek işe uygun nitelikte eleman bulma konusunda yardımcı oluyor. İŞKUR ile de işbirliği içerisinde çalışan BAŞKİM, hizmete girdiği Mayıs 2019’dan beri 1043 Başiskeleli’yi iş sahibi yapmanın haklı gururunu yaşıyor.

ÇALIŞILAN FİRMA SAYISI DA ARTIYOR

İşe girenler kadar firma sahiplerinin de büyük bir memnuniyet duyduğu Başiskele Kariyer ve İstihdam Merkezi, 2020 yılı sonunda aracı olduğu firma sayısını 195 firmadan 273 firmaya çıkararak Başiskeleli vatandaşların iş olanaklarını ve seçeneklerini de artırdı. 2021 sonuna doğru yaklaşık 3 yılda 4435 işlem yaparak yoğun bir çalışma temposunda çalışan BAŞKİM, istihdam seferberliğine desteğini artırarak sürdürüyor.

SERTİFİKALI MESLEKİ EĞİTİMLER

İş verenlerin kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak için ücretsiz sertifikalı mesleki eğitim kursları da açan BAŞKİM, iş başvurusuna göre Başiskeleli vatandaşlara büyük kolaylıklar da sağladı. Muhasebede Modüler Tabanlı Program Kullanma Geliştirme ve Uyum Eğitimi Kursu, Resmi İşlemlerde Ticari Belgelerin Düzenlenmesi Geliştirme ve Uyum Eğitimi Kursu, Bilgisayar İşletmenliği (Operatörlüğü) Kursu, Kaynakçı Yetiştirme Kursu gibi eğitim kurslarını açarak Başiskeleliler’i mesleklerinde sertifikalı yaptı ve uygun firmalarda işe yerleştirdi. Mesleki eğitimlerin yanında Başiskele Belediyesi, inşaat sektörü İskele Kurulumu (Seviye 3) MYK Belgesi almak isteyen Başiskeleli vatandaşlara da yardımcı oldu.
# Başiskele, eğitim
# BAŞİSKELE BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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17 Ara 2021 - 21:30 - Gündem

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