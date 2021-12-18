Eski sevgilisini öldüren şüpheli tutuklandı

Olay, dün sabah saatlerinde Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi Yağmur Sokak üzerinde bulunan boş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar boş arazide Kezban Meşe (29) isimli kadının başından vurulmuş bir şekilde hdareketsiz halde yattığını gördü. Olay üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralı kadını hastaneye sevk etti. Ağır yaralı olan kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, 4 saat süren güvenlik kameralarının incelemesinin ardından cinayeti işleyen kişinin K.A. (27) olduğunu belirledi. Gebze'de polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanan şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Video için play'e tıklayın
# KOCAELİ GAZETESİ, Kocaeli, kocaeli son dakika, Kocaeli haberleri, kocaeli manset, kocaeli gazeteleri, Kocaeli Gazete, kocaeli guncel haberler, son dakika haberleri, kocaeli flas haber, Kartepe, kocaeli manset-haber, İzmit, kocaeli gazete haber, kocaeli gündem, Başiskele, kocaeli haber, , Gebze, Körfez, Dilovası, Gölcük, Çayırova, Darıca, Sokak, sağlık, Kadın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.