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18 Ara 2021 - 09:41- Gündem G: 18 Ara 2021 - 09:42

Beyaz Kalpler’de barista kursu başladı

Büyükşehir Belediyesine bağlı Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezinde Kahve Uzmanlığı (Barista) kursu yeni öğrencileri ile başladı
Beyaz Kalpler’de barista kursu başladı mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi her alanda gençlerin yanında olmaya devam ediyor. 2014 yılında faaliyetlerine başlayan Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezinde her sektör tarafından aranan kahve uzmanlığı kursu 10 öğrencisi ile eğitimlere başladı. 8 ay boyunca sürecek olan bu eğitimler toplamda yaklaşık 800 saat sürüyor.

15-18 YAŞ ARASI 10 ÖĞRENCİ

Gençlerin özel sektörde iş sahibi olabilmeleri için açılan kursta 15-18 yaş arası 10 öğrenci eğitim görüyor. 8 ay sürecek eğitim içeriğinde kahve çekirdeğinin yetişme aşamasından öğütülmesine kadar geçirmiş olduğu tüm aşamalar teorik ve uygulamalı olarak öğretiliyor. Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde Barista kursu alan öğrenciler kahve çekirdeğinden Türk kahvesi, Espresso, Cappucino, Cafe Latte, Macchiato benzeri kahve türlerinin yapımlarını öğreniyor. Aynı zamanda bunların yapımında kullanılan profesyonel espresso makinesi, kahve değirmeni, katı meyve sıkacakları, narenciye sıkacağı gibi cihazların kullanımını, bakımını ve temizliğini de öğrenmiş oluyorlar.

BÜYÜKŞEHİR’DEN GÜNLÜK HARÇLIK

Bunların dışında taze meyve ve sebzelerden sağlıklı içeceklerin yapımı da öğretiliyor. Örneğin salatalık, yeşil elma, maydanoz ve limondan oluşan enfes içecek veya portakal zencefil ve bal ile kış ayları için sağlıklı içecekler hazırlanıyor. 8 ayın sonunda bir işletmede çalışabilecek yeterli bilgi ve donanıma sahip olarak mezun olan başarılı öğrenciler, mesleki yeterlilik belgesi alacak. Ayrıca Kocaeli Üniversitesi KOÜSEM ile de yapılan protokol kapsamında öğrenciler KOÜSEM sertifikasına da sahip olacak. Öğrenciler eğitim süresince Büyükşehir Belediyesinden günlük harçlık da alıyor.

# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, eğitim

18 Ara 2021 - 09:41 - Gündem

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