Emekli maaşına zamda iki seçenek masada

Emekli maaşına seyyanen zam veya asgari ücrete yapılan zam kadar artış olması üzerinde duruluyor. Asgari ücrete yüzde 50,54 zam getirilerek, 2 bin 825 liradan 4 bin 250 liraya yükseltilmişti. Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre bütçe görüşmeleri, emekli maaşının iyileştirilmesi kulisine dönüştü. İlgili bakanlar, milletvekillerinin ısrarlı soruları üzerin iki seçenekli çalışmanın tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.

Buna göre AKP milletvekilleri ilgili bakanlara, “Bizim seçmen kitlemizin büyük bölümünü emekliler oluşturuyor. Asgari ücretin artışı ile birlikte emeklilerde de büyük beklenti oluştu. Emekli maaşlarına asgari ücretteki artışın altında bir artış olmamalı” dedi. Bakanların milletvekillerine verdiği bilgiye göre, seyyanen zam veya asgari ücrete yapılan zam kadar artış olması üzerinde duruluyor. Bu durumda, SGK ve Bağ-kur emeklilerinin temmuzda aldıkları artışla birlikte yıllık zamlarının yüzde 35-40’ı bulacağı öne sürüldü.

İlgili bakanların, milletvekillerine “Ciddi bir artış öngörülüyor. Zamana yayarak hepsini halledeceğiz” dediği belirtildi. Milletvekillerine bakanların bir rakam zikretmediği vurgulanırken, özellikle düşük emekli maaşlarına yönelik bir adım atılacağı bilgisinin paylaşıldığı kaydedildi.