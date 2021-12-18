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18 Ara 2021 - 10:26- Gündem G: 18 Ara 2021 - 10:27

Denize kirli balast döktüler!

Kocaeli’de İzmit Körfezi’ne kirli balast döktüğü tespit edilen Liberia bandıralı gemiye 3 milyon 228 bin 721 TL ceza kesildi.
Denize kirli balast döktüler! mask

İzmit Körfezi’ni kirleten Liberia bandıralı gemi, ekipleri harekete geçirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından İzmit Körfezi'nin korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, gerçekleştirilen rutin denetimler sırasında Körfez ilçesinde bulunan limandaki bir geminin denize kirli balast döktüğü tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan tespitin ardından İzmit Körfezi’ni kirleten Medi Egeo adlı kuru yük gemisine 3 milyon 228 bin 721 TL ceza kesildi. Cezai işlemin ardından gemi etrafında önlem alan ekiplerin temizleme çalışmalarını tamamlandığı öğrenildi.

18 Ara 2021 - 10:26 - Gündem

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