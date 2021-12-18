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18 Ara 2021 - 10:28- Gündem G: 18 Ara 2021 - 11:08

Arsasından geçen yolu tel çitle kapattı 

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde Hüseyin Ata, tapulu arazisinden geçen yolu kamulaştırma yapılmadığı gerekçesiyle tel çit çekerek ulaşıma kapattı. Her gün kullandıkları yolun kapatıldığını gören sürücüler şaşkınlık yaşadı.

Demirören Haber Ajansı
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Arsasından geçen yolu tel çitle kapattı  mask

Körfez ilçesinde Hüseyin Ata, Fatih Mahallesi 4. Sokak'tan geçen yolun kendi arsasında kalan kısmını tel örgü çekerek ulaşıma kapattı. Ata, tel örgünün üzerine ‘Özel mülk’ yazısı astı. Her gün kullandıkları yolun kapatıldığını gören sürücüler ise şaşkınlık yaşadı, başka yolları kullanmak zorunda kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Hüseyin Ata, gelen ekiplere tapusunu gösterdi. Konunun mahkemede olduğunu ifade eden Hüseyin Ata arsanın kamulaştırılmasını ve bedelinin ödenmesini istedi. Ata, arsasının daha fazla kullanılmasına izin vermeyeceğini söyledi.
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18 Ara 2021 - 10:28 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Gündem

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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