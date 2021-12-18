Yerli Malı Haftası’nda hal binasını gezdiler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yerli Malı Haftası kapsamında hal binasında Mahmut Paşa İlkokulu 1. Sınıf öğrencilerini misafir etti. Öğrenciler, hal binasında sebze ve meyveleri tanıdı.

HALİ GEZDİLER

12-18 Aralık Yerli Malı haftası nedeniyle Başiskele Mahmut Paşa İlkokulu 1. Sınıf öğrencileri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Halini ziyaret etti. Öğrencileri Haller Şube Müdürü Ayhan Acar karşıladı.

MEYVE İKRAMI

Çocuklar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali’nde yer alan sebzelerin nerede üretildiği ve nasıl üretildiği hakkında bilgi aldı. Ayrıca hal görevlileri öğrencilere meyve ikramında bulundu.

“YERLİ MALI HAFTASINI KUTLADIK”

Öğrencilerle birlikte yerli malı haftasını kutladıklarını belirten sınıf öğretmeni Saygın Yamen, “Yerli Malı Haftası nedeniyle Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Halini ziyaret ettik. Hal müdürümüz ve görevlilerine çok teşekkür ediyoruz. Burada güzel bir şekilde karşılandık. Öğrencilerimize meyve ve sebzelerin nasıl yetiştirildiği, nereden buraya geldiği ve nereye gönderildiğine dair bilgiler verildi. Öğrencilerimiz burada gördükleri sebze ve meyveleri daha sonra resmedecek. Bu resimlerse daha sonra sergilenecek” ifadesini kullandı.