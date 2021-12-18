komeksepeti.com 1 yaşında

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin KO-MEK kursiyerlerinin el emeği, göz nuru eserlerini satabilecekleri, gelir elde edip aile bütçelerine katkı sağlayabilecekleri dijital pazarı ‘’komeksepeti.com’’ adresi artık 1 yaşında. Kocaeli için bir ilk olan komeksepeti.com adresi kurulduğu günden itibaren kendini geliştirerek yoluna devam ediyor. 1 yaşını dolduran komeksepeti.com adresinde bulunan el emeği göz nuru ürünler bir tık ile tüm dünyaya kolayca ulaşıyor.

TANITIMI BAŞKAN BÜYÜKAKIN YAPMIŞTI

Yeni bir heyecanla ve kararlılıkla kurulan komeksepeti.com adresi bilindiği gibi 15 Aralık 2020 tarihinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından düzenlenen toplantıyla tanıtılmış ve erişime açılmıştı. Oldukça yoğun bir katılımın olduğu tanıtım toplantısında konuşan Başkan Büyükakın, o dönemde KO-MEK kursiyerlerinin yüzde 80’inin kadın olduğunu ifade ederek, ‘’Üreten kadınlarımızın el emeği göz nuru ürünlerinin ekonomiye ve aile bütçesine kazandırılması gerektiğini düşündük. Tüm detayları incelikle işlenmiş bir proje olan KO-MEK Sepeti’ni hayata geçirdik. Bu projenin ev ekonomisine ciddi katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Bu dijital istihdam seferberliğidir. Çalışmayı bu noktaya getiren arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuşarak siteyi erişime açmıştı.

ÜRÜNLERİN YÜZDE 65’İ SATILDI

15 Aralık 2020’de tanıtımı yapılan komeksepeti’ne bugüne kadar 7.212 ürün eklendi. Daha yeni bir site olmasına rağmen eklenen ürünlerin yarısından fazlası yani 4.698’i satılarak büyük bir başarı elde etmiş oldu. Komeksepeti.com adresinde 6 ana ve 71 alt kategoride 377 üreticinin 2.514 ürünü yayınlanıyor.

ÇALIŞMALAR TİTİZLİKLE DEVAM EDİYOR

Geride bıraktığımız bir yıl gibi kısa sürede kursiyerlerin ürünleri büyük bir titizlikle kurs merkezi sorumluları tarafından sistemde kayıt altına alınıyor. Daha sonra ekiplerin oluşturduğu stüdyolarda fotoğrafları büyük bir titizlikle çekilerek, sisteme yüklenebilecek hale getiriliyor. Sabır ve kararlılıkla devam eden işlemler sonucunda ekipler tarafından oluşturulan komeksepeti.com adresinde ürünler yayınlanmaya başlıyor. Komeksepeti.com vitrininde yer alan ürünler, üreticilerin adları ile listeleniyor. Dileyen kullanıcılar ürünlerinden memnun kaldıkları üreticilerin diğer ürünlerini de görüntüleyerek satın alabiliyor.

KO-MEK KURSİYERLERİ ÇOK MUTLU

KO-MEK, komeksepeti.com adresini kurarak üreten kursiyerlerin hayatını kolaylaştırmak için adımlar atıyor. Üretim kısmına son derece önem veriliyor. Üreticilerin tek başına yapamayacakları işlemleri kolaylaştırmak için KO-MEK gerekli imkânları sunuyor. Komeksepeti.com adresi böylece hem emeğin üretime katılmasını hem de kursiyerlerin aile ekonomilerine katkı sunmasını sağlıyor. Kursiyerlerin elde ettiği bu kazanımlar onları mutlu ederken aile ekonomilerine de katkı sunuyor. Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi kapsamında yıllık geliri 220 bin liraya kadar olan satışlar gelir vergisinden muaf tutuluyor. Bu da aylık 19 bin TL’ye kadar ürün satışından vergi alınmaması anlamına geliyor.

ÖN SİPARİŞ VERİLEBİLİYOR

Stokta olmayan bir ürün siteden ön sipariş verilebiliyor. komeksepeti.com üreticiyle iletişimi sağlayarak ön sipariş verilen ürünlerin üretilerek alıcısıyla buluşmasını sağlıyor.

ÖDEME SEÇENEKLERİ

Ürün satın alırken tüm bankalara ait bankamatik kartı, kredi kartı ve havale-eft ödeme seçenekleri mevcut, ayrıca 12 aya kadar taksit yapılabiliyor.

KARGO YA DA ÜRETİCİDEN TESLİM ALMA SEÇENEĞİ

Ürün satın alınırken şehir içi ve şehir dışı kargo seçenekleri ile birlikte ürün satın alan kişi dilerse kargo ücreti ödemeden KO-MEK Sepeti koordinasyonu ile ürünü kendisine en yakın KO-MEK Kurs Merkezinden teslim alınabiliyor.

MOBİL UYGULAMA

KO-MEK Sepeti en güncel yazılım teknolojisi ile geliştirilen güvenli bir platforma sahip. Masaüstü kullanımının yanı sıra ANDROID ve IOS mobil uygulamaları ile de telefonlara indirilerek kullanılabiliyor.

ÜRÜN İADELERİ ve CAYMA HAKKI

Satın alınan ürünler KO-MEK personeli tarafından son kontrolleri yapılarak üretici nezaretinde paketlenip gönderiliyor. Herhangi bir sebepten iade işlemini başlatmak da çok kolay. Herhangi bir ücret ödenmeden geri gönderilen kargo KO-MEK’e ulaştıktan itibaren iade koşullarına uygun olduğu takdirde ücret iadesi yapılabiliyor.

PROJENİN HEDEFİ

Emeğin üretime geçerek kursiyerlerin aile bütçelerine katkı sunmasına yönelik olan projenin hedefleri ise şöyle:

-Dezavantajlı grupların üretime teşvik edilmesi, kursiyerlerin aile bütçesine, girişimciliğine ve istihdama katkı sağlaması,

-Mevcut ürün satışlarının hızlandırılması,

-Kocaeli’ne özgü Kandıra Bezi, Hereke Halısı, Karamürsel Sepeti gibi geleneksel sanatların yaşatılmasının sağlanması.