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18 Ara 2021 - 10:53- Gündem G: 18 Ara 2021 - 10:57

20 bin sözleşmeli personel alınacak

basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, 20 bin sözleşmeli personel alınacak
20 bin sözleşmeli personel alınacak mask

Sağlık  Bakanlığı  taşra  teşkilatı  hizmet  birimlerinde  657  sayılı  Devlet  Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi  kapsamında  istihdam  edilmek  üzere  Kamu  Personel  Seçme  Sınavı  (KPSS)  sonucuna göre  ÖSYM  tarafından  yapılacak  merkezi  yerleştirme  ile  toplam  20.000  sözleşmeli  sağlık personeli alınacaktır.

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# sağlık

18 Ara 2021 - 10:53 - Gündem

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