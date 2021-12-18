Kocaeli, Gebze, Duraklı mah. 184 Ada, 4 Parsel, Parsel sokağa cepheli, üzerinde tek katlı hayvan barınağı bulunur. Kalan kısmı boş ve çalılık türü bitki örtüsü ile kaplıdır.
18 Ara 2021 - 10:56- Gündem Güncelleme: 18 Ara 2021 - 11:02
Gebze'de 623 m² alan içerisinde hayvan barınağı mahkemeden satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Gebze'de 623 m² alan içerisinde hayvan barınağı mahkemeden satılık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.