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18 Ara 2021 - 10:56- Gündem G: 18 Ara 2021 - 11:02

Gebze'de 623 m² alan içerisinde hayvan barınağı mahkemeden satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Gebze'de 623 m² alan içerisinde hayvan barınağı mahkemeden satılık

18 Ara 2021 - 10:56 - Gündem

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